Se billedserie Udover hædersprisen uddeler DJBFA hvert år en upcoming-pris og en bag-om-musikken-pris. Årets upcoming-pris blev overrakt til Freja Kristensen, bedre kendt som Fenja. Hun har udgivet sit debutalbum Flugtdyr tidligere på året, et udpil som byder på poetisk, dansksproget popmusik.

Fenjas sange er en bog fuld af levende billeder

Ugeavisen Næstved - 27. september 2021 kl. 11:26

Hun er bange for at alting nok skal gå. Hun savner en vandtæt skulder til at græde ved...

Fenja både svæver og driver i lyriske billeder. Sprogblomster står på spring i alle hendes sange, og de vidner om en ung kvinde, der har meget at dele et 24 år ungt liv.

Fenja er i studiet for at indspille nye danske sange. Hun skriver selv alle sine tekster og står også for arrangementerne, som senere bliver pudset af. Det sørger producer Mikkel Damsgaard for. Foto: Jan Jensen

Vi møder en strålende Fenja. Hun smiler og bag de glade øjne, gemmer hun på en hemmelighed. Hun holder den lidt endnu, mens hun konstaterer, at hun har haft en travl uge efter hun modtog upcoming-prisen fra DJBFA Komponister og Sangskrivere.

- Det var en stor og meget rørende aften for mig. Jeg er også megastolt, for det er dejligt at vide, at det jeg laver har betydning for andre, siger Freja Kristiansen. For to år siden stod hun sidste foran et jurypanel bestående af tre anerkendte musikere. Her blev Fenja nummer Smeltevand spillet over højtalerne. Hun var meget nervøs, men fik gode ord med med sig og med sangen fulgte snart en pladekontrakt med Sony Music Denmark i kølvandet.

Fokus på musikken Freja Kristensen har pludselig fået mange nye møder i sin kalender, og journalister ringer for at få interview: - Det er så dejligt, at jeg har en masse jeg skal planlægge... Jeg ved ikke om jeg må sige det, men jeg skal faktisk optræde i Godmorgen Danmark i morgen tidlig.

Hun forsøger at trække vejret og få luft til alt det nye. Hun er opsat på, at forsøge at gå med på det, mens hun samtidig vil holde fokus på, at det stadig skal handle om musikken: - Prisen er en drivkraft og den motiverer mig meget til at fortsætte. Prisen understreger, at der er plads til det musik jeg skaber, siger Freja Kristiansen.

Et sabbatår er blevet til fem. Hun blev optaget på musikkonservatoriet, men takkede nej. Freja Kristiansen føler, at hun har fundet sin gene vej ind i musikken. Den holder hun fast i. Foto: Jan Jensen

Skabte afstand Den unge sanger forklarer, at hun ofte snyder sine omgivelser ved at vise hendes udadvendte side. Faktisk betegner hun sig selv som introvert. Hun er supernysgerrig og hendes fordybelser har betydet, at hun i skoletiden var den stille pige, der holdt sig lidt på afstand fra kammeraterne.

- Skolesystemet er ikke gearet til tilbageholdende børn. Jeg havde ikke brug for at råbe højt, og det skabte afstand til andre. Man bliver ensom, og jeg har brugt musikken som et instrument til at føle mig rigtig på. Og det er mit håb, at dem der lytter, kan også vil opleve sig som mere rigtig - og ikke brænde inde med at være anderledes.

God gymnasietid Freja Kristensen mindes at hun altid har været glad for at skrive. Lige siden hun fik lov at prøve sin fars gamle pc for første gang. Hun skrev sit eget navn, og var selv imponeret. I dag er hendes far er pensioneret dansklærer, og han er blandt de få udvalgte personer, som udgør et testpanel, når datteren skal have et par ord og meninger til sine tekster.

Det er ti år siden, hun for alvor begyndte at drømme om at lave sin egen musik, og det tog for alvor fart på gymnasiet, hvor hun blev mødt af lærere, der forstod i hvilken retning hun ville.

Mads Langer rakte ud Det var en opblomstring, og efter gymnasietiden havde hun brug for en pause. Mads Langer efterlyste sangere til Grøn Koncert touren, og Freja stod med på scenen i Odense. Oplevelsen sidder på nethinden for evigt, og hun husker også tydeligt, da Mads Langer cirka et år efter skrev til hende.

- Der tikkede en mail ind, hvor der stod, at jeg kunne sætte tre dage af, og til gengæld få et legat. Jeg skulle til Engelsholm Højskole i Vejle, hvor hans band spillede en af mine sange. Legatet gav mig mulighed for at indspille ep'en If I Disappeared, og efterfølgende mødte jeg Mikkel Damsgaard, som også har produceret for Love Shop. Han har været en klippe i indspilningen af det første danske album Flugtdyr.

Revner i alting Det blev udgivet i foråret, og cellisten Line Felding er med til at skabe stemningen. Det at synge på dansk beskriver Freja Kristiansen som at finde hjem. I begyndelsen fandt hun inspiration hos Sia, men siden har hun fundet den naturlige klang hos norske Aurora. Teitur regnes også med i den nordiske ligning, og på albummet Flugtdyr finder man sangen Revner, hvor Freja Kristiansen synger om Revner i bedste Leonard Cohen stil: - Du siger, at der er revner i alting, og det er der, livet kravler ind igen og igen...

Den gamle mester er kendt for citatet: There is a crack in everything - that's how the light gets in.

Metaforer bliver fysiske Freja smiler. Hun har digitalt bibliotek fuld af ord i telefonen. Der er også et par suppeopskrifter, der har sneget sig ind, men det hele er et sammenkog af inspiration, som hjælper, hvis det skulle knibe med at finde ord til at skabe de rette billeder af følelser. Metaforer er meget mere nøgent og ærligt end, hvis hun valgte at bruge ordene til en fortælling.

- Når man skaber billeder kommer man meget tættere på oplevelsen eller fornemmelsen. Det kan opleves så fysisk, at man kan mærke det på egen krop.

For godt til at være sandt Det opleves bedst, hvis man lytter til Freja Kristiansen - Fenjas - krystalklare stemme. Nummeret Revner handler om at være pessimist og blive optimist. Det er en af Frejas gode venner, der altid evner at se lyset. Nogle gange er det næsten for meget af det gode.

Det har også bund i Freja Kristiansens liv. Som da hun fik tilbudt pladekontrakten af Sony Music, og det næsten var for godt til at være sandt. Der gik fem dage med tavshed, indtil hendes producer ringede og skubbede venligt på for at få Freja til at beslutte sig.

Ny musik på vej Det er som i hendes tekster, hvor hun synger om, at hun er bange for lige veje og for at alting nok skal gå. Freja blev optaget på musikkonservatoriet for nogle år siden. Men hun takkede nej. Hun var overbevist om, at der var andre i køen, der havde mere brug for det.

Beslutningen er hun glad for. Ligesom livet i øvrigt. Hun flyver ikke højt, men svæver sikkert mod nye mål. Hun er i fuld gang med en ny plade, ligesom hun er klar til flere optrædener live. Det at møde publikum holder hun også vildt meget af.

- Jeg glæder mig til at udforske musikken, og jeg har ikke travlt. Jeg skynder mig langsomt, for teksterne og musikken skal stadig være som en bog med billeder fra min virkelighed.

Freja Kristiansen er Fenja - en sanger og sangskriver, der har meget på hjerte. Efter Upcoming-prisen fulgte en optræden i Godmorgen Danmark. Fenja svæver, men mister ikke jordforbindelsen. Hun forsikrer, at det er musikken der har første priotet. Foto: Jan Jensen