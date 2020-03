Se billedserie Bent Sthur på sit kontor. Her har han fundet mere ro siden flere ansvarsfulde opgaver er blevet godt fordelt på andre i firmaet. Fotos: Dorte Rye Silbo

Farvemand fylder 60 og er klar til generationsskifte

Ugeavisen Næstved - 11. marts 2020 Af Dorte Rye Silbo

Bent Sthur glæder sig over udviklingen af familiedynastiet, og det bobler i ham, når der sker noget nyt i branchen. 15. marts kan han fejre fødselsdag.

Da Bent Sthur var 14 år gammel ville han meget hellere hjælpe sin mor i Farvemessens afdeling i Fensmark end passe skolen. Men det holder ikke stik mod hans børn, der har hørt historien om, at farmand var meget ihærdig i skolen.

Men den energi brugte han i stedet i farvehandlen, så det var ikke overraskende, at den blev karrierevejen.

Agnethe og Vagn Sthur afhændede senere afdelingen i Fensmark, og fokus blev rettet på Farvemessen på hjørnet af Jernbanegade og Ramsherred, der gennem årene blev udvidet med en tæppe- og kurveafdeling.

Der skulle ske endnu mere Bent Sthur ville videre i branchen og mor og far bakkede op.



En meget ung Bent i forreste række (tv) samt Agnethe og Vagn Sthur, bagerst (tv) sammen med personalet i Farvemessen på hjørnet af Ramsherred og Jernbanegade.



Fødselaren valgte som 18-årig - ved siden af jobbet hjemme - at blive endnu klogere på maling, da han fik en uddannelse hos Sadolin i København. Her var han både i teknisk service, laboratoriet og arbejdede som sælger.

Det skabte et netværk og blod på tanden til endnu mere.

- Jeg fik flere kontakter og sammen med kollegaer stiftede vi Sadolin Grossistcenter, som blev en landsdækkende kæde med butikker i alle større byer, fortæller Bent Sthur.

I dag er han bedre til at finde ro på kontorstolen, og nyder at ansvaret i firmaet er lagt ud på flere skuldre.

Grossistcenteret kører stadig i Næstved, men hedder nu Farvemessen Grossist, som Bent Sthur åbnede for snart 30 år siden på Erantisvej 41.

Blev medejer i en ung alder Som 24-årig blev Bent Sthur medejer af familiedynastiet, der både drev farvehandlervirksomheder og ejendomme.

Siden har fødselaren haft vokseværk. Med tiden er det blevet til 26 opkøb af mindre og større firmaer på de snart 56 år Sthur-virksomheden har eksisteret.

Agnethe og Vagn Sthur trak sig endeligt tilbage for 15 år siden.

- De er i hvert fald holdt op med at hæve løn. Den ros skal de have, smiler Bent Sthur og tilføjer stolt: - De spiller stadig begge golf i en alder af henholdsvis 82 og 87 år.

Nyder at se tingene lykkes - Jeg har aldrig prøvet andet end at være selvstændig, så jeg kunne ikke forestille mig noget andet. Jeg nyder at se tingene lykkes. Det vil være naturligt, at det er for pengenes skyld. Det giver bare en stor tilfredsstillelse og stolthed, at det vi knokler for også bliver godt, siger Bent Sthur, der i 2010 lukkede butikkerne i Jernbanegade.

Nu breder Farvemessen sig i over tre martrikler på Erantisvej. I 2015 køber de Garant i Næstved, som resulterer i en større forvandling af Farvemessen Gulve og Gardiner. Her kommer Bents yngste søn, Rasmus for alvor ind i billedet, og får stor indflydelse på erhvervssiden. Storebror Nicolai er i forvejen med i firmaet.



Et generationsskifte og fødselsdage bliver fejret i det tidlige forår, som Bent Sthur og de to sønner, Rasmus (tv) og Nicolai ser frem til.



Arbejde og privatliv forenes - For mig har det altid været svært at adskille arbejde og privatliv. Men det har ikke været dårligt. Vi har alle et ansvar, og når det er defineret, hvem der bestemmer over hvad, så kan man sagtens få noget godt ud af det. Det er en fantastisk styrke i familien, fortæller Bent Sthur, der også har sin bedre halvdel, Dorthe Olsen, med i teamet. Hun står for Farvemessen Grossist.

- Jeg forsøger at insistere på ikke at blande mig. Det er en del af grunden til at vi får det til at lykkes, siger Dorthe Olsen.

- Vi har et rigtig godt team med en god kemi. Ansvaret er godt fordelt. Samtidig er flere ansatte tidligere selvstændige. Det gør også en stor forskel. Vi hjælper hinanden i pressede situationer, hvor alle gør en stor indsats.

Skabt et godt netværk Bent Sthur har som ung selv spillet både håndbold og fodbold. Derfor har det været naturligt, at han bakker op om de lokale klubber. Han har i flere år været sponsor blandt andet for basket og fodbold.

- Det har givet mig rigtig mange gode oplevelser. Jeg har været på adskillige ture for at se kampe, fortæller farvehandleren, der også har været aktiv i vinklubber og erhvervspolitik.

- Men hvis jeg tænker tilbage, har jeg nok ofret lidt for meget tid på det ved siden af arbejdet. Jeg har helt sikkert mærket, at det har været svært at overskue det hele.

Her tænker Bent Sthur sine tætte kontakter.

- De er kommet med gode råd, og har hjulpet når hovedet er blevet fyldt op. Det har jeg virkelig været glad for. Det betyder også den anden vej: at støtte andre, giver en fantastisk glæde. Det er godt givet ud.

- Jeg har fået flere stærke kontakter via mange år som medlem af Junior Chamber. I dag er vi "gamle" JC'er 40+ med i en klub, som vi kalder Gravkammeret, smiler Bent Sthur.

Sønnen Rasmus er også her trådt i fars fodspor, men har dog allerede overgået ham med posten som formand for Junior Chamber i Næstved.

Den driftige fødselar har i de senere år taget fat i forskellige bestyrelsesposter, hvor han glæder sig over at kunne hjælpe andre. Han nyder at opleve, når de lander på benene.

En fælles fritidsinteresse Qua ansvarsfordelingen i virksomheden bliver der måske tid til endnu mere golf.

I hvert fald glæder Bent Sthur sig over, at han begyndte i Sydsjællands Golfklub for flere år siden. Så han ikke først nu skal lære at spille.

- Vi har en klub i klubben, som vi kalder Herreklubben, der består af 160 golfspillere. Den var min far med til at starte, og i mange år var Finn Normann formand for klubben. Den post har jeg overtaget i dag. Ja man kan godt sige, at vi er en golframt familie. Udover mine forældre, spiller både Dorthe og Rasmus.

Bliver ved så længe han kan - Jeg kan godt sidde et øjeblik og tænke, om jeg skal trække mig tilbage. Men jeg har den frihed, at jeg beskæftiger mig med noget jeg rigtig godt kan lide. Jeg er ikke typen, der vælger at bo halvdelen af året i Spanien. Det kunne jeg slet ikke tænke mig. Så længe jeg kan, bliver jeg ved. Og det er lige meget, om det en dag vil være at feje gulve eller andre opgaver. Hvis det kan gøre en forskel, så fortsætter jeg, siger Bent Sthur.

Festdag i det tidlige forår Bent Sthur fylder 60 år søndag 15. marts, men fødselsdagen bliver i første omgang holdt under private former.

Til gengæld markeres både hans fødselsdag og Rasmus' 30 år samt familiens generationsskifte i løbet af det tidlige forår.