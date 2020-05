Farimagsvej bliver mere sikker for cyklister

Farimagsvej er kendt for at være smal, men de seneste uger er et omfattende vejprojekt begyndt at tage form. Her udnyttes de fysiske muligheder snart på hele strækningen fra "kirkegårdskrydset" ved Præstøvej til Kvægtorvet nu optimalt, og det bliver især til glæde for cyklister, som kommer væk fra vejbanen. Det sker ved hjælp af en kombineret gang- og cykelsti på næsten hele strækningen.