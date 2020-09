Send til din ven. X Artiklen: Falgrens fremragende violin er som en go' folkevogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falgrens fremragende violin er som en go' folkevogn

Ugeavisen Næstved - 30. september 2020 kl. 13:21 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Jeg snakker for meget. Det må I altså undskylde, men jeg må fortælle historien om dengang jeg skulle spille i Sydkorea...

Bjarke Falgren er i nærkontakt med sit publikum søndag eftermiddag, og tonerne fra hans violin. Fra gavlen af Herreskabsstalden på Rønnebæksholm har han indtaget en beskeden scene foran cirka 100 mennesker.

Lyden kommer hovedsageligt fra hans yndlingsinstrument, og violinen bliver med jævne mellemrum også brugt som guitar. Lyden kan optages, og gengives igen via højttalerne. Sådan laves underlægningsrytmer, når en solist laver en one-man-band-koncert under åben himmel.

Hemmeligt sted i Fruens Tilbage til snakken. Bjarke Falgren er glad for at bo i det sydlige Næstved, og den gamle herregård er forlængst blevet hans hjemmebane.

Han kigger op mod himlen, og stopper sig selv et øjeblik, mens han giver et billede af, hvordan ny musik pludselig kan dukke op.

Bjarke Falgren har et hemmeligt sted i Fruens Plantage, som han bruger til at hente inspiration. Lydene herfra har han selvfølgelig optaget, og herefter følger musikken til fuglenes kvidren og fornemmelsen af sommer.

Nummeret er opkaldt efter stedet, men der er tale om en snigpremiere - en opus 1 som først bliver udgivet ved en passende lejlighed.

Til gengæld får publikum lejlighed til at høre musik fra et album, der skal udgives til foråret. Cd'en er der allerede og på omslaget af Origin er et billede af teenageren Bjarke, der er fotograferet i nærheden af Sct. Jørgens Skole.

Fasten seatbelts... Her går hans børn nu. Minderne fra en svunden tid fylder meget hos den nu 41-årige musiker. Han nyder at dele sin musik. Det har afgørende betydning - sammen med det at spille live - som denne søndags såkaldte pop op koncert, hvor vejret er med til at servere en koncertoplevelse i særklasse.

Bjarke Falgren er god fortæller, og publikum kommer vidt omkring. Blandt andet til Tyskland og smutturen til Seoul, hvor han skulle nå hurtigt hjem til en vens fødselsdag.

Bjarke Falgren udnyttede den lange flyvetid og komponerede et stykke musik, der genkendes ved den lille lyd, som det giver når "fasten seatbelt" skiltet aktiveres. Sådan kan en violin også lyde.

Sigøjnerens violin Bjarke Falgren ser op mod skyerne, giver sin bue harpiks og fortæller historien om hans violin. Den købte han af en sigøjner for 22 år siden. Det var på en musikfestival ved Seinen nær Paris. En ældre mand kiggede intens på Fal-gren. - Det føltes som om, at han så igennem mig, mens jeg spillede. Bagefter sagde han kort, at han havde en violin til mig. Jeg kom med ind i hans vogn, og blev præsenteret for violinen, siger Falgren, der straks fik fornemmelsen af, at den gamle mand havde ret.

Falgren købte violinen, som eksperter har vurderet til at være 300 år gammel og fra Ungarn: - Jeg havde en violin, der var som et barn. Jeg fik i stedet en moden dame, og den er ikke som en stradivarius. Den regnens for en Ferrari. Min er mere en folkevogn, og mange forstår ikke, hvordan jeg kan spille på den.