Et par ekstra hænder til at løfte og bære

Ugeavisen Næstved - 22. juli 2020 kl. 08:18 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvis du kommer med endnu flere ting til hjemmet, så må du altså begynde at sælge noget af det andet". Sådan sagde Irene Rasmussen for 28 år siden til manden Frede Rasmussen, der alle dage har haft et veludviklet samler- og dekorationsgen.

Bemærkningen var startskuddet til Kildevang Antik, for den oprindelige isenkræmmer Frede Rasmussen tog både hustruen og bemærkningen alvorligt.

På gården på Hammervej 52 er hovedhuset, privatboligen, fredet fra Frede. Her er det Irene, der bestemmer, hvad der skal ind og hænge eller stå i boligen. Men udenfor - i laderne, under teltene og på gårdspladsen er det Frede, der fylder antikviteter op fra gulv til loft.

Datteren bærer det halve Det gør han ikke alene. Datteren Rikke Fog, 46 år, har fra barnsben være med i familiefirmaet, og er nu med 50 procent ejerskab af firmaet en ligeværdig medejer sammen med forældrene og en meget vigtig krumptap i firmaet.

På TV Hvis man siger "Fantastisk Hammerslag", "Hvem byder bedst", "Skattejægerne" eller "Antikduellen", så kender man nok den rødhårede og meget smilende antikekspert og -indkøber Rikke Fog. Hun er blevet landskendt også sammen med sin far, når de tager rundt i landet for at købe antikviteter og andre rariteter til deres store gårdbutik i Hammer.

- Det er et dejligt og spændende afbræk i hverdagen at være med til de mange tv-optagelser, hvor vi møder kolleger rundt om i landet og får endnu større viden om antikviteter op prisniveauer, siger Rikke Fog, der for nylig har været på tv-optagelser til "Fantastisk Hammerslag" på Bornholm i nogle dage.

Der bliver ved med at være antikviteter i hjemmene. Det siger Frede Rasmussen og datteren Rikke samstemmende.

Ingen mellemled - Vi er i almindelighed første og eneste led mellem sælger og køber. Det er os, der tager ud over hele Sjælland og Sydhavsøerne og vurderer, giver tilbud og opkøber for eksempel dødsboer og sætter effekterne til salg her på Hammervej eller når vi deltager på antikmesser. Der er ikke andre mellemled, der skal tjene på varerne, understreger Rikke Fog.

Moderen Irene har primært taget sig af regnskaberne, korrespondance og ikke mindst sørget for at der er lune boller til kaffen.

Men det er Rikke og faderen Frede, der alle årene har slæbt masser af effekter fra huse og lejligheder ned i flyttebilen, og det har sat sine spor.

- Jeg er blevet opereret i skulderen, og kan ikke længere bære tunge ting, siger den 74-årige antikvitetshandler. Og det har skabt et behov for et par ekstra hænder.

Svigersønnens hænder De hænder har sådan set været til stede siden 1999 især i weekenderne, men nu er de med på fuld tid.

Det er Frede Rasmussens svigersøn og Rikke Fogs mand, 49-årige Christian Fog, der nu har fået orlov fra jobbet som servicemedarbejder på Næstved Gymnasium, hvor han har været i otte år. I første omgang har han fået bevilget seks måneders orlov, og i dette halve år skal familiefirmaet finde ud af, om der er basis for, at Christian går all-in og dropper jobbet i Næstved.

- Vi ved, vi sagtens kan arbejde sammen i det daglige, så det glæder vi os til, siger Rikke Fog og Frede Rasmussen samstemmende.

Med Christian med på flyttevognen rundt om i landet er der lige de ekstra hænder til at bære - Rikke i den ene ende og husbonden i den anden.

Kildevang Antik har åbent for kunder fredag-lørdag-søndag kl. 10 til 16. Her kan man se et utroligt udvalg af effekter: Glas, smykker, legetøj, store og små møbler, militæreffekter, haveting og meget, meget andet. Der er så meget, at et stort telt er taget i brug og en glastilbygning til i første omgang haveting er i støbeskeen.