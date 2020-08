Se billedserie Der var mellemrum på siddepladserne, da Pink Floyd Project holdt sin første koncert i fem måneder. Fotos: Jan Jensen

Endelig rock i kulturcentret

Ugeavisen Næstved - 19. august 2020 kl. 11:04 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For fa'en hvor har vi glædet os, og det ved jeg også at bandet har.

John Nørbjerg står på scenen fredag aften, og det er lidt af et historisk øjeblik. Det er nemlig alt for længe siden, at Grønnegades Kaserne Kulturcenter har haft livemusik.

Coronakrisen sætter stadig sit præg, men det gør ikke så meget, at der kun er 250 mennesker i salen. For der er fuldt hus, og publikum sidder i behørig afstand. Nørbjerg tørrer mikrofonen af både før og efter den korte velkomst.

Husk at trække vejret Lyset slukker. Synthesizeren trimmes i det første instrumentalnummer. Højtalerne er placeret flere steder i salen, og bassen går rent i nummeret Breathe. Hjerterytmen finder ro.

Pink Floyd Project genopliver stemningen fra dengang Waters og Gilmour stadig var gode venner. The Dark Side Of The Moon er tidsindstillet til 70 minutter. Albummet fra 1973 er legendarisk og indlevelsen i lyd og lys er så stor, at man kun kan læne sig tilbage med et bredt smil i mørket.

Tid, penge og grådighed Med den lokale Lasse Kjærulf Andersen i front får vi historien om konflikt, grådighed og tidens gang. Mønterne rasler og klirrer fra venstre til højre side af salen. I nummeret Time bliver man næsten stresset af den enorme mængde af ure, der tikker og bimler og bamler.

Pin Floyd Project har ikke spillet i fem måneder. Her er forløsningen, men efter den smukke og melankolske Us And Them slipper de sidste numre op. Vinylminderne stopper brat med et tak for i aften.

Et lille ekstra sæt Det kan ikke passe... Og det gør det heldigvis heller ikke. Bandet kommer på scenen igen, og tiden står stille, mens Lasse Kjærulf Andersen og Søren Thulin begynder at spille op til hinanden på akustiske guitarer.

Publikum får blandt andet Wish You Were Here og ikke mindst Comfortably Numb fra albummet The Wall.

- Hold kæft, hvor var det dejligt at spille for jer, siger Lasse Kjærulf Andersen og takker kulturcentret.

Publikum fik turen hele vejen til månen og tilbage igen. Alle står op og klapper, mens bandet liner op - med afstand - bukker og forsvinder i mørket. John Nørbjerg vender tilbage på scenen. Han er også glad, og publikum tager det med et smil, mens de række for række får lov at forlade salen.