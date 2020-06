En vest til de særligt sårbare

Vesten har til formål at give udsatte personer en ekstra tryghed ved at signalere, at forbipasserende skal udvise særligt hensyn og holde afstand.

- I forbindelse med COVID-19 og efter god feedback fra vores kunder har vi valgt at lave denne vest, som først og fremmest kan give de særligt sårbare en tryghed, når de bevæger sig rundt i centeret, men også kan hjælpe os andre med at passe særligt godt på dem, der har behov for det, fortæller centerdirektør Alida Christiansen.

- Mit ønske er, at den, der bærer vesten, vil føle sig helt tryg ved at bevæge sig rundt i Næstved Storcenter, og at dem, der omvendt møder personen, vil respektere, at der er et særligt behov for at tage hensyn. Det handler om at udvise hensyn og respektere de mennesker, vi møder på vores vej, siger Alida Christiansen.