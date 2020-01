Se billedserie Arjan Deelen ved præsentationen af sin tredje bog om Elvis Presley. Det foregik i Arjan Deelens hjemland Holland for nylig, hvor også sangeren Dwight Eisenhower var med. Han er kendt som verdens bedste til at synge som Elvis Presley. Privatfoto

Elvis-fan med ny bog om Elvis

Ugeavisen Næstved - 10. januar 2020

Det er 43 år siden, han døde, men Elvis Presley lever stadig. Blandt de mange fans er Arjan Deelen fra Næstved, som netop har udgivet bogen Inside Elvis. 8. januar kunne kongen af rock and roll være blevet 85 år.

Historier om Elvis Presley handler næsten altid om hans død og det medicinmisbrug der var skyld i verdensstjernens endeligt. Derfor er der brug for at skrive en bog, der handler om mennesket og ikke mindst musikeren Elvis Presley. Det mener Arjan Deelen fra Næstved.

Videoklip fra 1977 har været brugt mange gange. De viser den svækkede og fedladne Elvis på scenen. Ved en koncert i Baltimore i maj - tre måneder før sin død - måtte han forlade scenen på grund af mavesmerter. Bandet holdt koncerten i gang i nogle minutter.

Op- og nedture Elvis Presley nægtede at svigte sine fans og kom igen. Han gennemførte sit show og en presset koncertkalender frem til 16. august, hvor han blev fundet livløs på badeværelsesgulvet hjemme i Graceland.

Arjan Deelen blev grebet af Elvis' store stemme allerede som knægt, og har siden fundet ud af, hvordan den legendariske sanger formåede at formidle menneskelige op- og nedture.

Arjan Deelen gennemgik en skilsmisse for tre år siden, og her fandt han nye dimensioner i Elvis' sangkatalog. Sangene kan noget, og de holder stadig.

- Hans stemme kunne synge alt fra ballader til blues, gospel og rockabilly. Han var en fremragende sanger, og det var et chok, da han døde. Derfor har sladder og pillemisbrug overskygget hans historie, siger Arjan Deelen.

Lavede sjov på scenen Arjan Deelen har gennem de seneste 10 år samlet de gamle musikere, der i sin tid spillede med Elvis Presley, til en årlig koncertturné i Europa.

På den måde har han fået kontakter til 26 personer, der arbejdede tæt sammen med Elvis Presley.

Duke Bardwell indrømmer at han nok ikke var verdens bedste bassist. Han siger, at Elvis kunne høre alt på scenen, og at han lavede sjove ansigter til musikerne, hver gang han hørte en fejl.

Bardwell husker især en koncert, hvor Elvis pludselig besluttede sig for at synge Bridge Over Troubled Water. En sang som Bardwell dengang ikke kendte.

- I murdered that son of a bitch, (jeg slog den skiderik ihjel) kommer det bramfrit og ærligt fra Bardwell, hvilket resulterede i spydige bemærkninger fra Presleys side.

Gavmilde Elvis Arjan Deelen fortæller, at tidligere musikere vil slet ikke tale om den svære mørke Presleytid.

Velmagtsdagene var talte for Elvis Presley i juli 1975. Her ses han i lufthavnen i New York City med livvagten Dick Grob i baggrunden. Grob var livvagt for Presley i godt ti år, og han var med til det sidste. Grob sagde godnat til Elvis, da han gik i seng natten til 16. august, hvor The King blev fundet død på badeværelset. Billedet er udlånt af Dick Grob, som var med i Næstved til hyldestkoncerten i 2017.



Dét som musikerne husker mest, er Elvis' varme personlighed, hans venskab og hans gavmildhed. Han gav dem alt fra tøj til biler.

Blandt musikerne var det velkendt at det var bedst at lade være med at rose Elvis' tøj eller smykkerier - for ellers gav han dem bare væk.

- Nå, kan du virkelig lide min ring? Her, du må godt få den. Sådan var Elvis Presley, og en af de sjoveste historier i bogen kommer fra tenorsangeren Jim Murray, som fik et ur af Elvis. På et tidspunkt gik det i stykker, og da han fortalte det til Elvis, svarede han: - I just give 'em, I don't make 'em (jeg giver dem kun væk - jeg laver dem ikke).

Så ned på streetdrugs De forskellige interviews viser, at Pres- ley var en perfektionist der aldrig var tilfreds med sig selv. Han lyttede aldrig til sin egne plader, og bortset fra et par undtagelser brød han sig heller ikke om de film han var med i.

Hans musikere husker ham som et meget engageret menneske der kunne øve i timevis uden at stoppe.

I bogen er der et interview med pianisten Glen Hardin. Da han ser optagelser fra de sidste år i Presleys liv, hvor han tydeligvis var i dårlig forfatning. Hardin får tårer i øjnene og fortæller, hvor meget Elvis Presley så ned på streetdrugs som heroin.

Han troede derimod, det var helt okay at bruge medicin i store mængder - det var en fatal fejl.

Træt af at være Elvis Arjan Deelen har brugt lang tid på at komme ind på livet af de mennesker, der var tæt på Elvis Presley. De er stadig meget loyale overfor verdensstjernen.

- I 1976 blev Elvis væk under nogle optagelser hjemme i Graceland. Producer Felton Jarvis begyndte at lede og fandt ham omme bag huset, hvor Elvis bare sad på græsset og stirrede ud i det blå: - Jeg er træt af, at være Elvis.

- Elvis Presley var en person, der har gjort så megen lykke for andre mennesker. Men han fandt den ikke selv. Det er tragisk. Elvis Presley havde en depression, men det var tabubelagt dengang, konstaterer Arjan Deelen.

Storfilm på vej Mandag 13. april er der Elvis koncert i Bremen Teater i København med tidligere Elvis musikere og med Dwight Eisenhower i den vokale forgrund. På den måde bidrager Arjan Deelen også til at rykke ved opfattelsen af superstjernen og hylde sangene.

Alle fans kan se frem til den nye film om The King. Tom Hanks er på rollelisten og det bliver stjernen Austin Butler, der får rollen som Elvis Presley.

Optagelserne begynder i år, og regnes for en ny storfilm i perlerækken af film om verdens største musiknavne.