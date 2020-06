Se billedserie I butiksdelen sælger Holmegaard Værk naturligvis både designglas og -keramik. Foto: Per Witt

Det måtte jeg bare være en del af

Ugeavisen Næstved - 24. juni 2020 kl. 14:44 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden lyser ud af 44-årige Gitte Spandet, når hun begejstret fortæller om sin nye dagligdag på Holmegaard Værk i Fensmark, der åbnede for nylig.

Hun har taget hul på endnu et kapitel i sit arbejdsliv og lagt andre kapitler bag sig for at være teamkoordinator for reception, butik og Restaurant Holmegaard i de gamle produktionsbygninger. Samtidig er hun leder for personalet i museet Helligåndshuset i Næstved.

- Holmegaard Værk ville jeg være en del af og det var et job jeg simpelthen måtte søge. Og heldigvis fik jeg det, siger en smilende teamkoordinator.

En spændende hverdag - Jeg har fået kolleger jeg kan sparre med i det daglige, jeg har fået en både spændende og inspirerende hverdag i omgivelser med fokus på kvalitet, design og nytænkning. Det kan bare ikke blive bedre, siger Gitte Spandet, der i tide opsagde forpagtningerne af Cafe Grønnegade på Grønnegades Kaserne i Næstved, Café Kilden på Sydsjællandsk Golfklub i Mogenstrup og driften af kantinen på VUC i Næstved.

Fra kok til leder Oprindelig er Gitte Spandet uddannet kok fra Mogenstrup Kro. Efterfølgende har hun været kok og tjener i Norge og senere ansat som restaurantmanager i en sydafrikansk hotelkæde i Tanzania før hun vendte hjem til en stilling som daglig leder af Hotel Vinhuset i Næstved.

Iværksætterpris Det var herefter hun blev selvstændig og forpagtede cafeen på Grønnegades Kaserne i 2016. Hendes arbejdsomhed resulterede med at hun i januar i år modtog Årets Iværksætterpris i Næstved. Modtageren kåres af Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening og Rådgiverforum Næstved.

Selvom stillingen i et stykke tid har været hendes, har hun, som alle øvrige ansatte på Holmegaard Værk, været hjemsendt under epidemien. Da den nye dato for åbningen blev afsløret, havde hun og medarbejderne blot 14 dage til at få alt klar til start 30. maj. Den officielle indvielsesdato var 8. juni, hvor Gitte Spandet bl.a. havde sørget for at kronprinsesse Mary fik mulighed for at smage lækkerier fra Restaurant Holmegaard, som det tidligere bryghus på Værket hedder i dag.

Gæster tages imod Gitte Spandet kigger på uret. Hun har netop sendt et tilbud til et selskab der gerne vil besøge værket og spise i restauranten og der er blot 20 minutter til hun skal tage imod et hold gæster. De skal vises rundt på det tidligere glasværk for at se prøveglassamlingen, verdens største Kähler-samling, der iøvrigt netop officielt er overdraget til Holmegaard Værk af Næstved Kommune, og ikke mindst to glaspustere i aktion, før de vender tilbage til shopping-området med designglas og -keramik.

- Ja, vi har haft utrolig travlt fra den første dag. Holmegaard Værk har været rigtig godt besøgt af alt fra familier på tur til busselskaber. Der er heldigvis så god plads hér, at det er nemt at holde afstand, understreger Gitte Spandet.

Smykket fra marken Hun er selv slet ikke færdig med at nærstudere udstillingerne hverken på Holmegaard Værk eller i Helligåndshuset i Næstved. I museet i Næstved har hun dog allerede fundet en helt bestemt genstand, der kan ses i museets faste udstilling: Et smukt messingsmykke, der er fundet ved Vester Egesborg. Sammen med sin mor gik Gitte Spandet som barn på markerne hjemme nær Vester Egesborg med en metaldetektor. Og det var her, hun selv samlede det smykke op, hun nu kan studere bag glas i samlingen.