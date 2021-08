Se billedserie Det var på Næstved Amatørscene på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, at Tina Mundt Nedergaards karriere for alvor tog fart. Nu har hun sin debut som professionel skuespiller i Menstrup Revyen. Foto: Dorte Rye Silbo

Den generte pige fra Næstved debuterer som revystjerne

Ugeavisen Næstved - 27. august 2021 kl. 11:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

25 kilo lettere - Tina Mundt Nedergaard er næsten ikke til at kende - da hun sidder på bænken på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

- Jeg havde ikke planlagt, at jeg skulle tabe mig, men det startede med at jeg deltog i Royal Run. Oplevelsen af at komme i mål efter 10 kilometer var så stor, at jeg fik lyst til at fortsætte løbetræningen. Det gav mere overskud, og jeg blev mere glad for mig selv. Nu holder jeg min træning ved lige, fortæller 33-årige Tina Mundt Nedergaard.

Flere kender hende fra Næstved Revyen, hvor hun havde sin debut som 17-årig, og har været med siden. Artiklen fortsætter under billedet

Tina Nedergaard og hendes kæreste Frederikke Kjær er begge kendt fra Næstved Revyen, hvor de igen kan opleves i 2022. Til premieren på Menstrup Revyen vil kæresten være med som tilskuer sammen med Tinas forældre. Foto: Dorte Rye Silbo

I revyen er hun kendt for at bringe lattermusklerne på over­arbejde. Især med monologen om den lettere kejtede og sjofle Mikkel, der ikke rigtig selv er klar over, at han siger noget morsomt.

Tryghed og faste rammer Tina Mundt Nedergaard havde to forslag til mødested med WKND/4700's udsendte på Grønnegades Kaserne Kulturcenter eller i sine forældres baghave. Sidstnævnte fordi det er trygt og godt.

- Jeg er virkelig et tryghedsmenneske, der lever med meget faste rammer. Jeg har for eksempel altid bestemte dage til rengøring, smiler Tina Mundt Nedergaard.

Mødestedet blev Grønnegade, og det har også en hel særlig betydning. Teaterkarrieren begyndte nemlig lige her. Hun var med i Næstved Amatørscene. I mange år som spillende instruktør, og det var her et par teatervenner introducerede hende for Næstved Revyen.

Fælles interesse med kæresten Men karrieren på de skrå brædder begyndte, da hun som 10-årig var med i Birkebjerg Amatørscenes børneforestilling.

- Faktisk var jeg meget genert. Når vi spillede komedie i skolen, ville jeg hellere trække tæppet end stå på scenen, fortæller Tina Mundt Nedergaard, der er kæreste med Frederikke Kjær, som også er kendt fra Næstved Revyen. Hun har i øjeblikket sin drømmerolle som Frøken Nitouche på amatørscenen i Nørre Alslev.

"Jeg er god nok" - Min far kan stadig finde på, at sige til mig, at jeg skal tro noget mere på mig selv, og være bedre til at sige, at jeg er god. Jeg har altid haft en angst for ikke at gøre det godt nok, fortsætter skuespiltalentet.

Tina Nedergaards far Søren Nedergaard har siden 2007 været revyleder på Næstved Revyen.

- Vi er forsigtige med at rose hinanden, men jeg må sige, at han virkelig har udviklet den revy, tilføjer Tina Nedergaard.

Monologen om den lille dreng Mikkel er altid et sikkert hit, når Tina Nedergaard fyrer den af i Næstved Reyven. Foto: Dorte Rye Silbo

Oser af stolthed Som lille hørte hun Dirch Passer-plader og var meget begejstret for Ørkenens Sønner. Revygenren har altid interesseret Tina Nedergaard, og hun er pavestolt over, at hun skal medvirke i Menstrup Revyen.

Hun er helt klar til den professionelle karriere, der kom i stand efter at hun og kolleger fra Næstved Revyen besøgte folkene bag Menstrup Revyen.

- Senere blev jeg kontaktet af Jesper Søgaard (kunstnerisk leder, red.), og det endte med at jeg takkede ja til at være instruktørassistent og forestillingsleder på Menstrup Revyen.

- Da han spurgte om jeg ville være med igen i 2021, svarede jeg »Ja selvfølgelig« og regnede med at det var samme arbejde som sidst. »Altså på scenen denne gang«, fortsatte han. Så blev jeg godt nok stille.

- Jeg havde hjemmeundervisning fra mit job som skolelærer i Ringsted, så det var lidt specielt at vende tilbage til eleverne bagefter.

Autodidakt ligesom Sofie Gråbøl

Lærerjobbet fortsætter hun med, men der skal jongleres lidt. - Hele august har stået med teaterprøver næsten daglig, men skolen bakker op, og ved også at det er det, jeg gerne vil.

To gange har Tina Nedergaard søgt ind på skuespillerskoler. Første gang var hun ikke klar og anden gang som 20-årig følte hun stemningen var i top. Men det lykkedes ikke. Nu føler hun ikke længere motivationen er der, fordi hun vægter revygenren så højt.

- Jeg skal ikke på skuespillerskolen, fordi jeg hungrer ikke efter at lave film. Jeg vil spille teater. Det er så fedt. Sofie Gråbøl er jo også autodidakt, og se hvor langt hun er nået, smiler Tina Nedergaard.

Skuespil i familien Er skuespiltalentet i generne?

- Min morfar spillede med i dilettantforestillinger og hans kusine Kate Mundt var skuespiller og har været gift med skuespilleren Preben Uglebjerg, fortæller Tina Mundt Nedergaard med et smørret smil.

- Min storebror Dennis kan godt noget, hvis han ville. Han var god til skolekomedier, og har altid citeret Ørkenens Sønner og Linie 3 meget levende og sjovt, fortsætter hun.

Vejen mod skuespillet Tina Mundt Nedergaard vil mærke efter, og se om det er skuespillervejen, hun vil. Men interessen er stor.

- Jeg er vild med jargonen. Der er masser af latter, grin og jokes. Men det er også en speciel verden, hvor man ikke aner, hvilket job man har om et halvt år.

Men lige nu er det sikkert, at hun er pavestolt over at være med i Menstrup Revyen, og glæder sig meget til at være blandt de dygtige professionelle skuespillere.

I skrivende stund er prøverne godt i gang på Menstrup Revyen. Tina Mundt Nedergaard er sammen med revyens øvrige skuespillere, Thomas Mørk, Jesper Søgaard, Cecilie Tiim og Jeff Scherlund i gang med at få tildelt tekster, hvor de synger og øver teksterne.

Spørgsmålet er, om hun kan løfte sløret for en bid af kagen.

- Lige nu har jeg et par af mine egne tekster med. Monologen om Mikkel er kommet på bordet, men intet er 100 pct. før premieren, smiler hun.

- Energinummeret jeg også havde med i Næstved Revyen på melodien Åh Jeg Må Ha Medicin, kommer måske med i en anden version. Så prøverne er nu i fuld gang, og det er fedt, spændende og lærerigt.

Tina Mundt Nedergaard er en del af revyholdet på Menstrup Kro. Der er premiere 10. september. Pressefoto