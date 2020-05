Dag om ensomhed tvinges online lørdag 2. maj

På den årlige ensomhedsdag første lørdag i maj plejer Ventilens frivillige at gå på gaden. I år er det ikke muligt, men under #AleneIkkeEnsom er dagen rykket på de sociale medier. Budskabet er, at vi nok skal holde fysisk afstand - men, at afstanden ikke må udvikle sig social isolation.

AleneIkkeEnsom er hashtag for Ventilens ensomhedsdag lørdag 2. maj. Corona gør emnet endnu mere aktuelt, men ensomhedsdagen må holdes hver for sig.

Ensomhed er en følelse mange oplever i løbet af deres liv - særligt nu er mange udsatte for at mærke den. 10-12 pct. af danske unge mellem 16-29 år føler sig ensomme ofte eller hver dag. Det svarer til mere end 120.000 danske unge. Det gør faktisk ungdommen til den mest ensomme generation, og under corona bekymrer Ventilen sig for, at tallet vil stige.

Ventilen Næstved Hvert år går frivillige fra Ventilen Næstved på gaden den første lørdag i maj, for at sætte fokus på det stigende problem. Men i år er det ikke muligt. Paradokset er, at corona-situationen gør det vigtigere end nogensinde at have fokus på ensomme unge.

I stedet har Ventilen lanceret kampagnen #AleneIkkeEnsom, som kører på sociale medier med budskabet om, at man ikke må lade den fysiske afstand føre til social isolation. Ventilen kan nås via deres lokale Instagram-profil: ventilen_naestved og deres Facebook-side: Ventilen Næstved.

Corona og ensomhed - Når vi er meget alene, som vi i højere grad er nu, stiger risikoen for, at vi kommer til at føle os ensomme. Ensomhed er altid en negativ følelse, der opstår, når vi ikke får dækket vores sociale behov, fortæller PR-ansvarlig, Ditte P.H. Rasmussen.

Mange vil opleve kortvarig ensomhed flere gange i løbet af deres liv, og det er den følelse mange unge oplever i denne tid. Og det er helt naturligt, nu hvor vores normale omgangsformer er blevet begrænset.

- Den gode nyhed er, at kortvarig ensomhed går væk igen, når du reagerer og handler på følelsen, der skal ses som en advarsel for, at man skal til at være social. Så længe man husker, at blive ved med at snakke og "mødes" med ens venner bliver ensomheden kun forbigående og går helt væk, når vi igen kan ses normalt igen, siger Ditte P.H. Rasmussen

Hvad hvis de glemmer mig? Men hos de unge, der for første gang mærker, at de føler sig ensomme, og ikke rigtig har nogen at dele den følelse med, er det en anden sag. De unge er en del af risikogruppen for at udvikle langvarig ensomhed. Det er unge, der ofte kun bevæger sig i periferien af fællesskaber, og som nu hvor den fysiske kontakt er sat på hold opdager, at de måske slet ikke havde så tætte relationer, som de troede.

Begynder tanker som, hvad nu, hvis de glemmer mig? Mon der stadig er plads til mig i fællesskabet, når vi vender tilbage? Så er det netop der, man skal tage kontakt til andre - også selvom det er svært.

#AleneIkkeEnsom Ventilens kampagne henvender sig til den unge befolkning generelt med budskabet om, at det er naturligt, at vi mærker ensomhedsfølelsen i en tid, hvor vi er mere alene. Men vi må ikke lade den fysiske afstand føre til langvarig ensomhed og social isolation.