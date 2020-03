Se billedserie Dette syn kræver en forklaring. Det drejer sig om en sygdom, som man ikke kan bekæmpe. Corona betyder jo krone - og de første tegn på sygdommen ses netop i kronen.

Coronasyge asketræer i Herlufsholmskoven

Ugeavisen Næstved - 19. marts 2020 kl. 08:49 Af Tekst og foto: Per Witt

Det ikke blot ligner en massakre - det er en veritabel massakre, man møder i Rådmandshaven langs stierne på skovturen hele vejen fra sygehuset og ud til Herlufsholm skole.

- Vi har været nødt til her i januar at fælde alle de asketræer, der står ved skovstierne, for enten er de ramt eller vil blive ramt af askesyge. Så vil det være for risikabelt at gå tur ad stierne, forklarer skovrider John Hansen.

For en halv snes år siden gik det ud over skovens bestand af elmetræer. Dem måtte skovdistriktet også fælde.

Ja, det er ærgerligt, men der er ikke noget at gøre ved det. Fra asketræernes krone breder sygdommen sig helt ned i rødderne, der svækkes. I en storm er der derfor risiko for at de vil falde ned over stien, hvor der jo går folk, selvom det er blæsevejr, siger skovfogeden.

Han forklarer, at det kan være svært at se når asketræerne er ramt af sygdom, for der kan stadig være blade på træet. Men i løbet af et par år har sygdommen bredt sig til hele træet. Der er tale om både unge og gamle træer på op til næsten 100 år.

Rådmandshaven er såkaldt urørt skov, hvor man egentlig ikke må fælde træer og slet ikke fjerne dem. De fældes kun på grund af sygdom. Derfor kan man i forvejen se mange træer ligge og formulde i skovbunden eller delvist nedlagte træer læne sig op ad andre.