Se billedserie Idyllerisk ser det ud i denne historiske periode med fiskerbåde i baggrunden og Pia Callesen i front, der efter en mindre video session er fotograferet i Karrebæksminde. Fotos: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrise-video: Fang dine tanker - inden de synker dybt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrise-video: Fang dine tanker - inden de synker dybt

Ugeavisen Næstved - 01. april 2020 kl. 10:15 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vigtigt at lade tankerne være i fred og begrænse bekymringstiden særligt i denne tid.

Sådan siger Pia Callesen. Hun er psykolog og klinikchef i Cektos - Center for Metakognitiv Terapi. Vi møder hende på en af mange smukke solskinsdage i denne særegen periode i vores liv.

Fotograferingen foregår med tilpas afstand i vandkanten med fiskerbåde som kulisse i Karrebæksminde. Selve interviewet foregår via mail og telefon.

Fiskerbådene er valgt, fordi Lene Callesen nævner en af mange metaforer, som hun sammen med sine kollegaer anvender via deres særlige terapiform metakognitiv terapi.

Cektos – Center for Metakognitiv Terapi - har klinikker i Hellerup, København, Aarhus og i Riddergade 7 i Næstved, hvor Pia Callesen er fotograferet.



Gem tankerne væk - Der er mange, der helt naturligt, har gang i tankerne i en svær tid med pandemi. Udover tanker om man selv eller nogen i familien er blevet syge med corona, kan det også være tanker om at være stavnsbundet til hjemmet, angste tanker om økonomien og fremtiden eller tanker om at være ensom, fortæller Pia Callesen.

- Den enkelte tanke har ikke en særlig lang levetid måske to sekunder, men hvis vi grubler på den, bearbejder den, kæmper med den og bekymre os kan den vare hele dagen og gøre os dårlige. Det er derfor vigtigt, at lade tankerne være i fred og begrænse bekymringstiden, særligt i denne tid. Det er lige præcis det den metakognitive metode, som vi arbejder med i klinikken, handler om. I terapiformen lærer klienter med for eksempel angst, OCD og depression at leve mere og tænke mindre.

Ekstra svær tid for OCD-ramte For mennesker, der er ramt af den psykiske lidelse OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) kan det være en særlig svær tid. En af udfordringerne for OCD-ramte er oftest frygt for at skade sig selv eller andre og frygt for smitte og kemikalier.

- OCD-ramtes stopsignal er særlige. De stopper ikke med at vaske og spritte hænder, når der for eksempel er gået to minutter. Personer med lidelsen bliver ved med at rengøre indtil bestemte tanker og følelser er forsvundet, fortæller Pia Callesen.

- Det betyder, at i stedet for at vaske på for eksempel tid, vaskes der på følelser, og det gør forskellen. I denne tid med mere psykisk stress kan det derfor godt tage længere tid for den OCD-ramte før vaskningen afstedkommer den ønskede indre ro.

Få styr på grublerier Fra et hav af forskningsstudier, er psykologerne bekendt med, hvad forskellen er mellem de mennesker der går ned og de mennesker, der ikke går ned med flaget i en krisetid.

- Det afgørende er ukontrollerbarhed og nytteværdi: Ukontrollerbarhed handler om man føler, at man selv - uanset omstændigheder kan styre tiden - man bruger på grublerier, bekymringer og generel tankehåndtering. Nytteværdi handler om man tror, det er givtigt at bruge rigtig meget tid på sine tanker, for eksempel at man tror at gruble-tiden hjælper til at finde løsninger.

- Hvis ukontrollerbarhed- og nytteværdi overbevisninger er høje, er risikoen for at gå ned med flaget og ende med depressioner, større. Det er de overbevisninger vi arbejder med i metakognitiv terapi, fortsætter Pia Callesen, der naturligvis har svært ved at spå om, der vil være et stort boom hos psykologer, når krisen er slut.

Hjælp at hente Flere privatpraktiserende psykologer og speciallæger i Region Sjælland er i denne tid gået virtuelt via videokonsultationer. Cektos tilbyder både individuel- og gruppeterapi online og på samme måde afvikles deres kurser og uddannelser.