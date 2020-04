Corona-testcenter klar til patienter kl. 12

Det er svært at få oplysninger om den lille teltby, der er skudt op i Rådmandshaven i Næstved. Sjællandske har forsøgt at få adgang, men uden held. Sikkert er det, at myndighederne gør klar til at teste langt flere mennesker for Covid-19, og her til formiddag blev lysreguleringen slukket foran testcentret i Rådmandshaven.