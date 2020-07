Campister: Husk forsikringen

Sommerferien er i fuld gang, men corona og usikre rejsemål betyder, at danskerne er nødt til at spille det sikre kort, når der skal slappes af med familien. Her kommer det trygge hjem på fire hjul, campingvognen, i spil.

- Med 2007 campingvogne i Næstved kommune, er det et nærliggende valg at spænde vognen efter familiebilen, men er man ny i campinglivet, så kan der være nogle faldgruber, som der skal tages højde for, forklarer salgsleder hos Lokal Forsikring med kontor i blandt andet Næstved, Jesper Møller og fortsætter: - De fleste forhandlere er gode til at guide nye campister igennem processen, men handler du privat, så kan man let helt glemme forsikringen eller bare tro, at vognen nok alligevel er dækket af bilens kaskoforsikring. Det kan altså blive en dyr forglemmelse for nye campister, siger Lokal Forsikrings campingekspert.