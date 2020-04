Byens vinylmand har slukket pladespilleren

Han har truet med det længe, men der er nogen kunder der husker udmeldingen om, at forretningen skulle holdes kørende et godt stykke ind i sommerferien.

De senere års stigende interesse for lp'er - og ikke mindst de brugte fra dengang, hvor lyden ikke var digitaliseret - har fået ham til at tænke på, at Næstved kunne blive Sydsjællands vinylby.

Claus Hellgren Larsen havde en fin samling af sjældne og kostbare plader i forretningen, og hvis nogen undrer sig over, at der aldrig kom et ophørsudsalg, er det fordi de ikke kendte Ressourcens koncept. Her blev aldrig holdt udsalg.