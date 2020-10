Byens Bedste nomeringsrekord: Dobbelt så mange har stemt i år

Af Jan Jensen Den store afstemning bliver ikke helt ligesom sidste år. Pandemien lukker muligheden for at holde en stor gallafest. Til gengæld gør Næstved Cityforening lidt ekstra ud af Byens Bedste 2020.

Til gengæld kan vi fortælle, at der i Næstved Cityforening er stor tilfredshed med interessen for Byens Bedste.

Han er spændt på at følge den endelige afstemning som begynder på fredag. Sidste år var godt 10.000 med til at vælge Byens Bedste i 14 kategorier. I år er der 17 kategorier og med interessen for nomineringerne er der skruet helt op for forventningerne om at endnu flere er med i år.