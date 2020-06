Bogudgivelse og kunstudstilling på Køng Museum

Keramikeren Charlotte Nielsen er kendt for værker med styrke og karakter. Hendes krukker og kar trækker på urgamle grundformer, men overfladen ligner forvitret jern. Inspirationen kommer blandt andet fra gamle maskindele, som Charlotte Nielsen som smededatter har været omgivet af hele sin barndom. Skruen, hvis spiralbevægelse drejer sig om en central form og lægger sig som lameller rundt om krukken, er et gennemgående motiv.

Rakubrænding ligger i hjertet af Charlotte Nielsens praksis. Hun søger at bringe teknikken nye steder hen, og i større og større formater. Det giver udfordringer i brændingerne, hvor de

Ingunn Vestby er uddannet på Skolen for Brugskunst inden for tekstil og væv. Hun har også eksperimenteret med flere andre udtryk, som vises på udstillingen, f.eks. hendes malerier, der danner baggrund for spinkle broderier. Hendes værker, både de tekstile og malerierne har været vist på kendte museer i hele verden.