Børn bygger hoteller for insekter

1. r's to klasselærere Louise Rostock-Nielsen (tv) og Karen Thorsøe viser et af de fine projekter børnene har lavet. Et insekthotel - med ledige værelser. Foto: Jan Jensen

Klassen er rykket udenfor på dagen, hvor forældrene er inviteret til at kigge forbi og se på bæredygtig udvikling i børnehøjde. Karen Thorsøe viser rundt. Der er en gruppe, der har lavet et insekthotel. Der er boret hul i træstammen, så der også er godt for bænkebidere.

Et andet sted er der lavet et foderbræt, en blomsterkasse til glæde for bier og mariehøns og en anden gruppe har stablet nogle små træstammer sammen til ære for bænkebidere. Det skulle have været et klatreanlæg, men børnene lærte at forstå, at bænkebidere lever i skyggen under træstammer.