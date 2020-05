Bjarke Falgren er en dedikeret musiker og komponist, der elsker at optræde i forskellige, musikalske sammenhænge. Lokalt er han nærmest blevet Rønnebæksholms hus-musiker.

Send til din ven. X Artiklen: Bjarke Falgrens kreativitet blomstrer trods pandemi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bjarke Falgrens kreativitet blomstrer trods pandemi

Ugeavisen Næstved - 28. maj 2020 kl. 07:00 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Programmet for hele 2020 var på det nærmeste sat. Masser af vigtige koncerter bl.a. i Rusland, Tjekkietog Tyskland var skrevet i kalenderen og en række andre arrangementer i Danmark, bl.a. Under Copenhagen Jazz Festival i juli, der også blev aflyst, var programsat.

Men så ramlede det hele nærmest fra dag til dag.

- En efter en kom aflysningerne tikkende ind fra hele Europa, og aftalerne blev streget i min og mine medmusikanters kalendere, fortæller Bjarke Falgren, der er en meget efterspurgt musiker på sin violin, bratsch og cello. På sine instrumenter mestrer han både det klassiske, det folkelige og det jazzede.

Indtægterne fra koncerter

- Jeg lever jo primært af at give koncerter. Pladevirksomheden både i gruppesammenhæng og som studiemusiker betyder også meget, men plade- og cd-salget samt streamingindtægter er jo ikke hvad det har været, pointerer musikeren og komponisten.

Komponist har Bjarke Fal­gren altid været - men i denne tid har han kunnet dyrke denne side af kreativiteten lidt mere intensivt.

- Det har været rigtig godt for mig at få tildelt lidt mere tid og ro til at komponere ny musik. I foråret er der aldrig den samme koncertvirksomhed som om sommeren, men i år har det jo været helt specielt.

- Jeg har her i corona-tiden haft mulighed for at indspille en ny plade i eget navn og med egne kompositioner sammen med min kvartet samt gæstemusikere. Jeg har ydet bidrag til hundredevis af musikudgivelser, men det er første gang jeg lægger navn til mit helt eget projekt. Den plade glæder jeg mig til for første gang at kunne præsentere forhåbentlig til september, hvor jeg satser på at kunne genoptage mit jazzfestivalprojekt Falgren & Friends Festival Night på Rønnebæksholm, siger Bjarke Falgren begejstret.

I januar gav han og "vennerne" i gruppen koncert med en række af de nykomponerede jazznumre, og responsen var overvældende. Det er et udvalg af disse samt andre nye numre, der nu er ved at blive mixet færdigt i pladestudiet.

Personlig pladeudgivelse

- Pladen kommer til at hedde "For Unity and Love", og den titel er naturligvis præget af den situation vi alle sammen mere eller mindre står i. Det er nu, vi skal stå sammen og vise kærlighed, selvom den ikke kan vises så fysisk lige nu, hvor vi skal holde afstand, siger musikeren. Han er iøvrigt ret påvirket af den situation, mange af hans musikervenner står i for tiden.

- Vi musikere lever bogstavelig talt og ånder jo for musikken. Jeg klarer mig nok, da jeg har mulighed for at bruge tiden til at komponere og levere musikalske bidrag til andre udgivelser, men andre lever af at møde et publikum, og det er deres indtægtskilde og livsgrundlag, pointerer Bjarke Falgren.

Han ser dog lys forude: Han er netop blevet booket til tre koncerter over en weekend til august i Tyskland, og andre aflyste koncerter bliver taget op igen inden for det kommende år.

Han leger iøvrigt med tanken om at lave små pop-up koncerter i lokalområdet i juni, men han kan ikke melde noget præcist ud endnu.

Corona-tiden har også været brugt til at lege med video. Han har udgivet ny musik på Youtube, hvor han bl.a. i nummeret Rosssignol spiller med og mod sig selv. Denne og andre videoer kan opleves på youtubekanalen Bjarke Falgren Videos.

Skrinlagte ferieplaner

I kalenderen for 2020 var der også indlagt en ferie til Kreta i juli. Her skulle han, hustruen og deres fire børn i alderen fra syv til 16 have dyrket familielivet efter nogle hektiske dage efter Copenhagen Jazz Festival. Men ferien er aflyst, og hvilke muligheder der venter for en musiker på hold, er svært at spå om.