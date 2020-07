Billedserie: Indianere fangede beboere på Birkevang

Gitte Hansen fortæller, at deltagernes følelser kan være alt fra "Hvad er det nu for noget pjat" til "Næh, det legede jeg også som barn".

- Da jeg fik ideen til trommeceremonien tænkte jeg, at det måske var for skørt. Og lige netop derfor valgte jeg at gennemføre. Der må ske noget anderledes og uventet. Det må bestemt være en del af et omsorgsklovnearbejde, smiler Gitte Hansen.