Billard med vikingelejr i frokostpausen

Et skjold skal føres med blødt håndled, fortæller vikingen, alias Jacob Guldbrandsen til de 15 børn, der har tilmeldt sig Aktive Feriedages tilbud med fokus på billard i to dage.

”Billard-børnenes” frokostpause holdes i en privat vikingelejr på Trælløsevej 33 i Herlufmagle. Her er Jacob Guldbrandsen i gang med at instruere i vikingers færden. Til venstre ses Næstved Billard Klubs formand Mick Jørgensen og tovholder ved Aktive Feriedage.

- Jeg så et opslag på Facebook om, at nogen havde omdannet deres have til en vikingelejr, som var åben for alle. Og tænkte det må vi da prøve. Vi spiser da frokosten dér, fortæller Mick Jørgensen.