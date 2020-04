Se billedserie Bikeeventet i Happy2Fitness samlede mange motionister sidste år, hvor der blev samlet 145.000 kroner ind. Ambitionerne er væsentlig lavere, når der køres 7. november. Sikkerheden vil også påvirke arrangementet. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Bikeevent i Happy2Fitness køres med stor sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bikeevent i Happy2Fitness køres med stor sikkerhed

Ugeavisen Næstved - 29. april 2020 kl. 13:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

68 ud af 70 cykler er solgt til ræset i Happy2Fitness 7. november, men arrangørerne har skruet ned for ambitionerne, da sponsorerne er ramt af coronakrisen.

Det bliver ikke helt som det plejer, men det indendørs cykelræs hos Happy2Fitness skal blive en fest, der kan rumme alle ophobede forventninger.

I øjeblikket er motionscentret på Marskvej lukket ned på grund af coronakrisen. Ejerparret Malene og Søren Hansen fik forleden Svovlstikkernes særlige pris for deres indsats. Det lunede i en svær periode i de mennesketomme træningslokaler.

Forsigtige forventninger Det er cykelmotionisten Jan Flemming Andersen, der for femte gang tager føringen og laver en cykelevent, der via Svovlstikkerne samler penge ind til julehjælp til trængte børnefamilier.

- Jeg håber og tror på, at det kommer til at køre lørdag 7. november. Coronakrisen har betydet, at vi har mistet et par sponsorer, så vi farer med lempe overfor sponsorerne i år, og har et forsigtigt mål om at indsamle 60.000 kroner til Svovlstikkerne, siger Jan Flemming Andersen.

Sidste år satte arrangementet rekord med 145.000 kroner, hvilket gør bikeeventen til Svovlstikkernes største indtægtskilde.

Intet sponsor-pres 68 af i alt 70 cykler er solgt til hold og deltagere, og den vanlige sponsorpleje var i fuld gang, da landet pludselig lukkede ned.

Jan Flemming Andersen konstaterer, at Rugvængets Smørrebrød, som stod for den vigtige forplejning af deltagerne, er gået konkurs.

- Nogle gange går vi ud og presser vores cirka 100 trofaste sponsorer. Det gør vi ikke i år. Lige nu er jeg ret sikker på, at vi ville få nej, hvis vi spurgte om de ville være med i november. Derfor venter vi til der er faldet mere ro på, siger Jan Flemming Andersen, som har den største respekt for den situation som mange virksomheder er fanget i for tiden.

Sikkerhedschef på eventet Det er vigtigt for initiativtageren, at forplejningen, stemningen og energien fastholdes denne gang. På den måde vil der være basis for, at bikeeventet kan vende tilbage i fuld kadence i 2021.

Jan Flemming Andersen forventer, at cykelfesten i Happy2Fitness bliver blandt de første halvstore arrangementer, der kan afvikles indenfor de gældende regler - og under loftet med 500 deltagere.

Derfor bliver sikkerhed en del af kvaliteten: - Vi vil selvfølgelig følge myndighedernes anvisninger, men vi vil lægge 10-20 procent oveni. Vi har ansat en "sikkerhedschef" - der selvfølgelig arbejder frivilligt - men det bliver hans ord på dagen, der bliver lov.

Kendte instruktører Jan Flemming Andersen glæder sig til, at der åbner sig en ny hverdag, så arbejdet kan fortsætte og holdet bag arrangementet for alvor kan begynde at glæde sig til de 12 aktive timer lørdag 7. november.

Alle instruktører er taget i ed. De kører til Happy2Fitness fra hele landet for at bidrage med en times gratis træning: - Instruktører er topklar og de glæder sig. Vi håber på en vild god stemning igen, lyder det fra den cykelglade arrangør.

Blandt de kendte instruktører er Lene Lystrup fra Alborg og Brian Overkær fra Sorø, der er kendt som opfinderen af Intelligent Cycling.