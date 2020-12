Send til din ven. X Artiklen: Benjamin har hang til rolig musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Benjamin har hang til rolig musik

Ugeavisen Næstved - 17. december 2020 kl. 12:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Fingrene danser henover den krumme stålplade. Benjamin Barfod har næsten altid sit instrument over skulderen og mødet med avisens journalist er ingen undtagelse.

Fascinationen af det krumme instrument er tydelig - og let forståelig. Den består af to nitrerede stålplader, der er samlet på midten. I toppen er der et hul, og når håndfladen nærmer sig forvandles den lette olietønde-prægede lyd til baslyd, der kan mærkes i kroppen.

Mere end et talent Benjamin Barfod lægger en cd på bordet. Plomberingen er endnu ikke brudt, for den er helt frisk, og en fysisk milepæl for den unge musiker. Det er to år siden, han kom på landsdækkende tv i Danmark Har Talent, men allerede på det tidspunkt havde Benjamin Barfod været blandt talentfulde musikere.

En koncert på JB10 med Palle Mikkelborg, Bjarne Roupé og Anton Langebæk fandt sted 2016 og her var det en stolt vært ved navn Hans Barfod, der kunne præsentere sin søn blandt de musikalske koryfæer.

Benjamin Barfod er stolt over, at se sit navn sammen med Palle Mikkelborg på det nye album. Det er optaget på JB for fire år siden, og nu er øjeblikket foreviget. Benjamin Barfod har siden haft travlt med en stribe nye projekter.

Første album - på vinyl og cd Benjamin Barfod deltog i en koncert, som blev optaget samme aften. Den var unik, og nu er den officielt en del af musikhistorien. Hans Barfod lever og ånder gennem musik, og står nu bag investeringen i udgivelsen af Pieces: Generations At Sunrise. Albummet udgives på vinyl og cd.

- Min far synes, at musikken var så god, at den fortjente at blive udgivet. Derfor har han betalt for udgivelsen. Albummet kommer også på vinyl - dét glæder jeg mig til at se, siger Benjamin Barfod og konstaterer at albummet ser godt ud på cv'et.

Han husker tydeligt den aften på JB10, og indspilningen står også super skarpt med en fornemmelse af de autentiske rammer i Jernbanegades efterhånden ret kendte koncertkælder.

Benjamin Barfod sætter en stor ære i, at have jazztrompetist Palle Mikkelborg med på sit debutalbum. Mikkelborg stiller ikke op til hvad som helst længere, og hans unikke lyd går smukt igennem sammen med Benjamin på hang, Bjarne Roupé på guitar og Anton Langebæk på bas.

Gik efter lyden i Barcelona Benjamin Barfod har fundet sin egen vej ind i musikkens univers. Som knægt spillede han på trommer, men har altid synes det var sjovt at imponere andre med at spille på alternative instrumenter. Benjamin havde det svært i skoletiden, og i stedet har musikken fyldt med inspiration fra faren.

Gennembruddet kom for 13 år siden, hvor Benjamin var på ferie i Barcelona.

- Jeg hørte en særlig lyd, og valgte at gå efter den. Jeg fandt en gademusikant med det, som jeg fandt ud af var en hang. Da jeg kom hjem blev jeg ved med at tale om den, og til jul fik jeg en af min far. Han havde bestilt den i Schweiz, hvor den er opfundet af et ægtepar for 20 år siden, fortæller Benjamin Barfod.

Mange projekter i skægget Hang-musikeren er kendt for sit lange skæg og den særegne og rolige lyd. Benjamin er fleksjobber og lever af sin musik. Han spiller fast på bostedet Skovbrynet, hvor voksne autister har stor glæde af musikken.

Han har spillet koncerter og fyldt kirkerum med nye toner, og Benjamin holder også meget af et samarbejde med teatret Aspendos. Her møder han børn, der deler hans begejstring for hans hang.

Benjamin Barfod har en særlig evne til at finde nye projekter. Han bor til leje i et hus i Næstved, og er i gang med sine egne produktioner og indspilninger. Det blev for meget for overboen, og det har tvunget Benjamin til at leje kælderen, hvor han kan spille i fred uden klager.

Foto fra videoen, som udløste et Koda-legat på 10.000 kroner. Benjamin Barfod har lagt musik til ORD med Steffen Sommerstedt i Næstved. Han fandt Sara Rahmeh på Facebook og skrev til hende. Nu har de foreløbig indspillet fem af hendes digte.

Saras spoken words - For nogen tid siden fandt jeg frem til Sara Rahmeh på Facebook. Jeg faldt over hendes digte og skrev til hende. Hun syntes vist, det var lidt mærkeligt at jeg foreslog, at vi skulle lave noget sammen, men nu har vi indspillet foreløbig fem numre.

Benjamin leverer lyden til hendes digte. Spoken Words hedder det, og en video beviser, hvad det kan, når der fortælles akkompagneret af Benjamin på hang og et hold med Anders Bast på saxofon, Svend Pedersen på trompet og Thomas Soubak på guitar.

Videoen er optaget i rustikke omgivelser på havnen i Næstved i stearinlysenes skær. Det har udløst et Koda-legat på 10.000 kroner. Det rækker til at komme godt i gang med det videre forløb. Benjamin Barfod fornemmer, at det kan blive rigtig stort - både på nettet og live. Det er hans store ønske.

Benjamins antistress musikapp Tankerne stopper ikke her. Ideerne i Benjamin Barfods hoved rækker langt videre. Hans fars autocamper indgår i et amerikansk inspireret roadtrip, der handler om at opsøge musikere forskellige steder i landet, og indspille musik sammen med dem - i bilen som lydstudie.

Det kan sagtens lade sig gøre. Lidt mere omfattende er det med den app, som Benjamin er ved at udvikle i tæt samarbejde med en ven, der har forstand på det. Tanken er, at skabe et sted, hvor alle kan opleve Benjamin Barfod fra Næstved.

- Her skal være al min musik, billeder og musikvideoer. Folk lider meget af stress, og min app skal være stedet, hvor man altid har en mulighed for at slappe af - lige ved hånden. Projektet er ved at tage form. Jeg har kontakt med en yogainstruktør her i byen, og vi skal måske lave noget sammen. Jeg synes selv, det er en fed idé med en platform til musik og afslapning. En musik app - det er vist ikke set før sådan, siger Benjamin Barfod.