Se billedserie Elsebeth og Kim Mithiof har netop investeret i denne rustvogn fra Volvo til 1,4 millioner. Modsat hvad man skulle tro, så er der faktisk færre kørsler i dag end før epidemiens indtog. Det forklares ved, at ældre mennesker passer godt på sig selv og de undgår derved f.eks. almindelig influenza, som altid er potentielt farlig for ældre og svagelige mennesker. Fotos: Per Witt

Bedemænd i coronaens tid

Ugeavisen Næstved - 01. maj 2020 kl. 13:51 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En begrundet angst for en virus har bredt sig til vores udfoldelsesmuligheder med andre mennesker, selv når vi møder døden.

For meget har ændret sig siden medio marts, hvor Corona og Covid 19 kom ind i det danske sprog og allesammens bevidsthed.

Kirken åben for få mennesker En begrundet angst for en virus har bredt sig til vores udfoldelsesmuligheder med andre mennesker, selv når vi møder døden. Nu må vi ikke længere forsamles, og der skal tages visse forholdsregler, når vi så endelig vil mødes i flok som f.eks. i kirken, der kun er åben for en begrænset gruppe i forbindelse med begravelser og bisættelser og på ubestemt tid, samt for f.eks. vielser for blot 10 personer incl. præst, organist og kirkesanger.

- De første cirka 14 dage efter Corona epidemiens indtog i Danmark var især udfordrende for os som bedemænd og berørte ikke mindst de pårørende til en afdød på en hidtil ukendt måde, fortæller bedemænd og ægtepar Elsebeth og Kim Mithiof fra Næstved Bedemandsforretning i Ringstedgade.

De bevægede sig i høj grad i ukendt land i begyndelsen af epidemien, og frygten for smitte ved samvær også i kirkerne var i fokus samtidig med at landet nærmest lukkede alle døre - og dermed også mulighederne for at tage en sidste afsked på en måde, som de pårørende ønsker.

Kirkehandling i stilhed Den første tid oplevede bedemandsparret at bisættelserne kunne være uden klokkeringning, uden organist og kirkesangere og at kun 10 personer udvalgt af familien inklusive præsten måtte deltage i kirken og på behørig afstand af hinanden. Bære kisten ud til rustvognen kunne visse steder ikke tillades, og øvrige pårørende måtte vente udenfor og ligeledes med afstand tage afsked med den afdøde.

I dag - eller i skrivende stund - er reglerne for, hvor mange der må deltage ved kirkehandlingerne lempede men forskellig fra kirke til kirke, og det uanset hvor mange der normalt er plads til i kirken. Nogle kirker i Næstved-området tillader 12 til 50 personer ved kirkehandlingen mens andre selv store kirker som f.eks. Køges med plads til over 700 kirkegængere stadig anbefaler grænsen på de 10 men nu tillader op til 50 personer. På Østre kapel i Næstved tillades 36 og kapellet på Gamle Kirkegård på Præstøvej tillader p.t. 25 deltagende.

Kontakt og rådgivning over telefonen

Telefon og mail med de pårørende bruges så vidt muligt af Elsebeth og Kim Mithiofs medarbejdere i de i alt seks bedemandsforretninger de har i Syd- og Vestsjælland i denne tid, og det foretrækkes ofte af begge parter.

- Vi bruger internettet meget mere i vores kontakt, og kan lave alle aftaler som normalt på den måde, siger Kim Mithiof.

Sikkerhedsdragt og værn Sker døden i hjemmet kommer bedemændene stadig og sørger for at afdøde køres til kapel eller kirke. Dødsfald betragtes nu som udgangspunkt som Corona-relaterede, så bedemænd kan ikke længere nøjes med at bruge engangshandsker, når de skal klæde en afdød på og lægge denne i kisten. På formodet mistanke om corona-smitte bruger bedemændene heldragt, handsker, briller og maske, når de har med afdøde at gøre - i hjemmet eller på sygehuset.

- Vi oplever stor forståelse for situationen fra de pårørende, som vi rådgiver, så godt vi kan ud fra de gældende regler. Det kan være nærmest umuligt for en familie at sige farvel uden at alle pårørende er med til kirkehandlingen - for hvem skal man vælge fra hvis kirken har en begrænsning, siger Elsebeth Mithiof.

- Selve højtideligheden kan i mange tilfælde derfor godt udsættes, til den dag reglerne for forsamlinger og kirkehandlinger lempes - forhåbentlig snart. Det kan evt. ske ved en urnebisættelse. Her tilbyder vi uden ekstra udgift, at urnen med afdøde til den tid sættes i en ny kiste, og så kan der holdes en værdig bisættelse som før epidemien, oplyser Kim Mithiof.

Regler tolkes forskelligt Han understreger, at man som pårørende, ligesom før, må aftale med kirken og præsten om hvad der kan lade sig gøre i den pågældende kirke i det sogn, man tilhører.

- Reglerne kan af kirkerne fortolkes forskelligt og de ændres som tiden går. Alle vil gøre deres bedste og det kan undertiden være vanskeligt at opfylde alle ønsker. Vi skal på den ene side gøre alt, hvad vi kan for at begrænse smitten og samtidig give de pårørende mulighed for at sige et værdigt farvel siger bedemand Kim Mithiof.