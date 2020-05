Når man køber en Per Hillo badget i Kræmmerhus i Ramsherred går overskuddet til at forsøde arbejdsdagene for personalet henholdsvis i corona-testcenteret i Næstved og corona-afdelingen på Slagelse Sygehus. Maibritt Schollert smiler sødt til sin kollega Gitte Eriksen i Kræmmerhus, mens de har favnen fuld af søde sager, der bliver doneret. Foto: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Badge med kærlig afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badge med kærlig afstand

Ugeavisen Næstved - 08. maj 2020 kl. 14:48 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstbadge - Det er en meget turbulent periode for os alle og en meget hård tid for mange, indleder Helle Jørgensen, indehaver af Kræmmerhus i Næstved og Slagelse.

- Og da vi følte vi havde overskud til at gøre noget for andre, slog vi til, fortsætter hun.

Helle Jørgensen blev bekendt med, at Per Hillos kone Tina Iben havde fået idéen til, at kunstneren lavede et maleri til badges i forbindelse med coronatiden.

Parret med et hjerte Badgen kaldes Kærlig Afstand og forestiller to personer med lidt afstand og et lille rødt hjerte, der forbinder de to skikkelser. Den koster 30 kroner og ved køb af fire 100 kroner.

- Vi sælger badgen i vores to butikker i henholdsvis Næstved og Slagelse. Overskuddet går til at forsøde personalet i corona-testcenteret i Næstved og personalet på corona-afdelingen på Slagelse Sygehus. De gør et kæmpe stykke arbejde, og det vil vi gerne belønne med noget godt chokolade, lakridser og andet guf.

Per Hillo har atelier i Slagelse og eget kunstgalleri i Charlottenlund. Han er kunstneren bag flere større udsmykningsopgaver. Blandt andet Pandoras hovedsæde i Danmark og en bronze skulptur til Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Desuden udstiller han sine værker flere steder i verden.