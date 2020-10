Se billedserie Måske Thomas Bjuring siger noget sjovt. Men et er sikkert Rikke Fog er ikke bleg for et grin. Tidligere optagelser på Fyn. Foto: Anders Brohus/TV2 Foto: Anders Brohus

Send til din ven. X Artiklen: Antik tv-star: Bramfrie Rikke leverer varen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antik tv-star: Bramfrie Rikke leverer varen

Ugeavisen Næstved - 06. oktober 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

- Det er jo dig fra TV, siger kunderne, når de besøger Rikke Fog i Kildevang Antik på Hammervej 52 i Hammer ved Næstved.

Som altid er det et møde med positiv feedback. Der var godt nok lige en enkelt gang, hvor det modsatte skete.

- Det var en dame, der efter hun havde set mig på tv, ringede kl. 04 om natten til min far og sagde: Hvor er hun dog forfærdelig, fortæller Rikke Fog på gårdspladsen ved Kildevang Antik. Hun griner lidt af oplevelsen. For det er sådan hun er - frisk, bramfri og rødhåret.

Og der skal følges med, når talen slippes løs. Men hun er tro mod sine kunder, for man skal opføre sig ordentlig.

- Man skal kunne stole på os, og kunden skal have en god oplevelse. Det er særlig vigtigt i vores branche.

Tidligere bankdame

Oprindelig er Rikke Fog bankuddannet og har været ansat 20 år i Nykredit. Men hendes far, Frede Rasmussen, åbnede for 28 år siden ved privaten Kildevang Antik. Dér fik Rikke også interessen for antikviteter.

Hun fandt ud af, at det var en niche, som var spændende, og som hun var god til.

- Jeg begyndte lidt på hobbyplan på vores firlængede gård i Bårse, hvor min mand Christian og jeg tidligere har boet.

Til casting via VHS-bånd

I 2004 fik de besøg af Signe Ryge og Steffen Dinesen, der dengang arbejdede sammen på et antikprogram på tv.

- De optog en halv time på et VHS-bånd, smiler Rikke Fog, der fortsætter med at fortælle om hvordan hendes tv-karriere begyndte.

- Det var en hel tilfældighed. Vi blev i Kildevang Antik kontaktet af Mads Guldsmed Thomsen, der var med i programmet Antikduellen. Han havde fundet os til at være stedet, hvor han ville finde nogle antikviteter.

- Da de var færdige med optagelserne slyngede jeg hen­kastet ud, at de bare kunne sige til, hvis de kunne brug en som mig. Det benyttede de sig af og allerede dagen efter blev jeg kontaktet af DR.

- Til casting sendte vi det gamle VHS-bånd og jeg gik videre, griner Rikke.

Det var i 2014 hun kom med i Antikduellen, og det blev til fem sæsoner.

Siden har Rikke Fog og hendes far Frede Rasmussen optrådt sammen på tv på jagt efter de gode køb og salg på DRs program Skattejægerne.

Men så kom Medieforliget, hvor meget blev lukket ned og flere programmer stoppede.

Ny sæson af Hvem Byder Bedst?

Rikke og Christian Fog har i forløbet solgt deres gård og flyttet i hus, fordi hun ville gå all-in hos Kildevang Antik, hvor hun i dag ejer halvdelen af firmaet. Desuden har Christian for nylig taget orlov for at bakke op om Kildevang Antik.

I 2019 kaldte TV2 Fri på Hammer-pigen. Hun skulle nu dyste mod Kræmmer-Erik, alias Erik Christiansen fra Jægerspris i programmet Fantastiske Hammerslag. Det er blevet til to sæsoner sidste år og en mere er optaget i år.

Seneste skud på stammen er TV2s Hvem Byder Bedst? Her har de fornylig, inklusive Rikke Fog, afsluttet optagelserne til den anden sæson.

Kunden får hvad de ser

Uden på nogen måde at lyde selvfed har hun et godt bud på, hvorfor hun er blevet valgt til teamet igen.

- TV kan godt lide mig, fordi jeg siger tingene lige ud. Og jeg synes, at TV-verdenen og mødet med de andre kolleger er spændende. Og jeg ved godt at jeg snakker ad H til og glemmer ind i mellem at trække vejret, så det er svært at give mig et "cut", griner hun.

- Jeg har slet ikke noget filter. Det er nemmere bare at være sig selv, og jeg har det også godt med, at det er den samme, kunderne møder i vores butik. De ser, hvad de får - råt for usødet. Jeg giver mig fuldt ud.

- Derudover tror jeg, at jeg bliver valgt, fordi jeg køber meget bredt. I sidste sæson købte jeg både en knallert, fine vaser, smykker, emaljeskilte og designmøbler.

Mads og Rikke driller hinanden

Mads Holst fra Green Square er også valgt til de nye otte sæsoner af Hvem Byder Bedst?

- Vi driller lidt hinanden. og vi er begge to rigtig gode til at snakke. Det vil TV gerne have.

- Han er god til de dyre og fine malerier. Det har jeg ikke forstand på, og byder derfor heller ikke på dem. Nogle synes måske Mads er lidt snoppet, men det synes jeg overhovedet ikke. Han er sindssyg dygtig, til det han laver. Og så er det lidt hyggeligt, fordi han er på alder med min far, som jeg er vant til at være sammen med.

- Hvem Byder Bedst er mere et folkeligt program, der ikke kun har fokus på antik. Det er folk som kommer med sjove ting, historier og personligheder.

Det skæve og anderledes

Når Rikke Fog kigger på antikviteter falder hendes øjne ofte på det lidt skæve og anderledes.

- Jeg er glad for smykker, postkort og designmøbler. Og jeg tror, at jeg er god til at spotte det, som vi kan sælge. Men det er sundt at kende sine begrænsninger, og det er vigtigt at opføre sig ordentligt.

Hun må af gode grunde ikke fortælle en masse om den kommende sæson af Hvem Byder Bedst?, men hun vil gerne give en lille teaser: - Som et plaster på såret kan jeg fortælle, at jeg køber noget som jeg ikke købte i sidste sæson, slutter antikvitetshandleren med et stort smil.