Se billedserie Koreograf og danseformidler Christina Ørgaard Mølgård i færd med at klippe bånd, som pigerne kan bruge til showet.

Aktive feriedage: Piger i power-dans for alle sanser

08. juli 2020

Det er helt vildt fedt at være med til Danseballade i Aktive Feriedage...

Sådan siger Kirstine Jensen. Fem piger har lige taget en selfie. De skal lige se sig selv - nu udstyret med farvede striber på kinderne og en lille lyserød fjer i håret.

De taler i munden på hinanden og nævner venskaber, sammenhold og dét at være med til at skabe et show sammen med en professionel koreograf, da avisens udsendte spørger, hvorfor de har valgt at tilmelde sig Danseballaden i Aktive Feriedage.

Pigerne har selv været med Blandt de 14 piger er flere, som er vendt tilbage år efter år. Her er nogle, der begyndte på Danseballadens hold for 2. klasser for syv år siden, og de er allerede lidt triste ved tanken om, at næste sommer bliver sidste gang.

Danseformidler og koreograf Christina Ørbæk Mølgård bor i København, og de seneste tre år har hun stået for holdet.

- Det er en kreativ danseworkshop, hvor de unge mennesker selv er med til at lave en danseforestilling. Vi træner øvelser, tematikker og bevægelser. Sanser, tillid, beskyttelse og overbeskyttelse er en del af det, vi har arbejdet med. Nogle af pigerne får bind for øjnene i dansen, siger Christina Ørbæk Mølgård.

Pind som rekvisit Fællesskab og beskyttelse indgår også i dansen sammen med en rekvisit, som de i alt tre danseballede-instruktører er blevet enige om. Det er en pind, som pigerne selv har fundet. Den bruges i dansen og er med til at give et udtryk. Den kan også være med til at skabe afstand og sikkerhedsafstand.

Opvarmningen til første show begynder med en rundkreds, hvor pigerne lukker øjnene og læner sig op af personen ved siden af - sådan går det på skift hele vejen rundt, og nu kommer en lille gruppe forældre ind i Musikstalden på Grønnegades Kaserne.

Gribende show Det plejer at været et stort show i Ny Ridehus, hvor forældrene samles for at se det, men sådan bliver det ikke i en coronatid. Pigerne laver i stedet showet flere gange.

Det sker til musik af blandt andre Grace Jones og i en spændende lyssætning i den gamle hestestald.

Der er indianerstemning i den sanserige og meget dragende forestilling, der får tankerne til at slippe nuet.

De 14 piger beviser, at de er gået ind i forestillingen med hud, hår og en stor portion power - præcis som koreografen ønskede sig.