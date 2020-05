AftenRo på lokalradioen

- Hen over sommeren vil vi sende et kvarters aftenstund med sang hver tirsdag. Vi sender fra kirkerummet i Skt. Jørgens Kirke - til dig, som elsker at synge. Til dig, som samler på ord, der kan opmuntre og berolige. Til dig, som gerne vil synge for dit barn, og gerne vil lære nye og gamle sange. Eller til dig, som ønsker ro i hovedet ved aftentid, siger Laura Daphne Jensen.