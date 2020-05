Se billedserie Efter Bente Larsen har brækket lårbenet veksler hun mellem vandrestave og rollator, når hun går en tur. For ud skal hun. I dag er gåturen med hendes barnebarn Anne Kragh. Fotos: Dorte Rye Silbo

87-årigs livskraft varmer vennerne

Ugeavisen Næstved - 14. maj 2020 Af Dorte Rye Silbo

Bente Larsen kan i denne tid ikke komme til stolegymnastik i Birkebjergcenteret. Men hendes imponerende overskud, har hendes 16 gymnastikvenner mærket, da hun gav dem et ring for at høre om deres tilstand.

- Jeg er altid med på den værste, siger Bente Larsen frisk i telefonen, da journalisten gav hende et kald.

Bente Larsen var lige på vej ud på en gåtur med vandrestave og sit barnebarn Anne Kragh som følgesvend.

- Det gør vi engang i mellem, fordi Anne skal se, om jeg går rigtigt. Hun er uddannet fysioterapeut. Det var faktisk, da hun sidste sommer blev færdig på skolen, og vi skulle til at have champagne, at jeg faldt. Straks var jeg omgivet af fysioterapeuter, fortæller Bente Larsen med et smil i stemmen.

Brækkede lårbenet Bente Larsen havde brækket lårbenet, og blev efterfølgende opereret. Da hun igen var hjemme i sit rækkehus på Drejøvej i Næstved, skulle genoptræningen sættes i gang. - Fysioterapeuten spurgte, hvad mit mål var. Det var selvfølgelig at jeg kunne bukke mig ned igen, og samle ukrudt op i min elskede have, fortæller livsglade Bente, hvis imponerende optimisme har en god afsmitning.



Da Bente Larsen havde brækket lårbenet var det første mål, at hun igen blev i stand til at bukke sig ned og fjerne ukrudt i haven.



Energien har Bente Larsen også beriget sin stolegymnastik-venner med fra holdet i Birkebjergcenteret, hvor hun i normale tider trofast går hver tirsdag formiddag. Inden faldet gik hun fra hjemmet og ud til centeret.

Gode gener - Vi har en liste med navne og telefonnumre på alle fra holdet, og jeg tænkte: Gud - ved hvordan de har det! Jeg havde hørt at en 90-årig fra holdet var blevet opereret i hjertet, og det var gået godt. Jeg valgte at ringe til alle for at høre, hvordan de havde det, fortsætter Bente Larsen.

Hun har ikke sit livsmod fra fremmede. Hendes mor var 16 år, da hun fik hende, og blev 94 år.



Bente Larsens store passion er ugler, og hun har 250 forskellige varianter fra miniature til større skulpturer.



Telefonlisten blev fundet Bente Larsen glæder sig over det fantastiske sammenhold til gymnastik, hvor deltagerne hver gang slutter af med kaffe og pandekager.

- Det vil sige ind i mellem, vil nogle slankes, så springer de pandekagerne over, tilføjer Bente.

Vennerne blev meget glade for opkaldet, og gav udtryk for at de kedede sig.

- De blev overraskede over, at jeg ringede og takkede mig gevaldigt, slutter Bente Larsen, der håber på at se vennerne til efteråret.