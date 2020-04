2. c på skoleskovtur med bøger og madpakker

- Det er en god start på dagen, siger Marie Louise Petersen og konstaterer, at den nye måde at undervise på i coronakrisen har ført gode ting med sig. I dag går turen til Kalbyrisskoven igen, men 2. c har også været på Munkebakken, på den nye legeplads ved den fritlagte Suså og på toppen af åsen. Altsammen på gåben.

Det er bliver som regel til cirka syv kilometer og knap 10.000 skridt om dagen. 2. c er en klasse i god form. Her er ingen brok i geleddet. Der snakkes lidt om sidste gang turen gik til skoven, hvor matematikken blev omsat i at tælle anemoner indenfor et område på en kvadratmeter.