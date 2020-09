Urmager fejrer rund dag

Gennem årene har Carsten Hegelund set mange butikker i gaden åbne og lukke - han mener selv at have opskriften på en holdbar måde at drive forretning.

- Jeg tror simpelthen det handler om det gode håndværk. At vi giver kunderne en god service og sørger for at have de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt, siger han.