Universitetshospitalet åbner for lyskryds ved Pærehaven

Opmærksomhed i trafikken bliver ekstra vigtigt for de, der er vant til at færdes på Stensbjergvej ud for Frugthaverne. Fra den 8. juni bliver lyskrydset nemlig åbnet mod hospitalsgrunden for håndværkere - og det kræver øget fokus fra trafikanterne, såvel de gående som de kørende. Medarbejdere fra hospitalsbyggeriet vil være tilstede de første to dage for at guide især de bløde trafikanter i morgentimerne.