Unikt "Mini Paris" hos Duevangs

- Vi går stadig og tænker over hvad vi skal lave af nye tiltag, vores hus burger, som vi satte på kortet som take away under corona er kommet for at blive og den er allerede blevet populær. Vi tænker også om vi skal lave noget lækkert is og andre små retter man kan nyde sammen med et glas rose. Flere kunder har allerede døbt stedet "Mini Paris" - så vi har en del at leve op til. Der findes ikke et sted som dette i Køge, så vi skal gøre det rigtig, siger Jimmy Duevang.