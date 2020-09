Ung Køgekunstner udstiller på Café Åsen

Bjørk Emilie Nielsen forklarer, at hun bruger arbejdet med pensel og farver som et åndehul. Siden hun var 18 år, har stress, depression og angst været en del af hendes liv, hvilket hun fortæller åbent om på både sin blog og i en podcast med komikeren Christian Fuhlendorff, men hun har altså fundet en positiv effekt ved at male.

- I efteråret 2019 tog jeg for første gang en pensel i hånden og mærkede et altafgørende åndehul. Et tilflugtsted hvor jeg ikke behøvede at skjule og undertrykke den ulmende angst og tårestrøm. Her kunne tårerne falde og følelserne få adgang til at udtrykke sig, når ord var overfladiske. Alle mine malerier er derfor en afspejlning af mit inderste og dermed utrolig personlige for mig. I dag tyr jeg til malerspartlen uanset hvilke følelser, jeg ligger inde med, fortæller hun.