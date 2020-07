Udsatte familie fik en dejlig dag - og Køge Nord Rotary fik ny præsident

- Det er et privilegie for klubben, at kunne donere 20.000 kroner til udsatte børnefamilier gennem Røde Kors Køges Familienetværk og familievenner. Pengene er øremærket til en familie- og oplevelsesdag i BonBon Land i nærmeste fremtid. Det har stor betydning for Køge Nord Rotary Klub - samt generelt for Rotarys medlemmer - at kunne være medvirkende til at hjælpe med velgørenhedsarbejde både internationalt, men bestemt også på lokalt niveau. Midlerne er indsamlet via Rotarys medlemmer, Rotary Danmarks Hjælpefond og Kagens Dag/Hammershus bageri.