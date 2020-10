Trubadur tager tidens temperatur: Vor Herre har givet os en begmand og godt vejr

Allan Olsen kommer til Køge og kun én ting er sikker: Han drikker en kvart flaske Havanna Club, før han går på scenen.

Ugeavisen Køge - 24. oktober 2020 kl. 07:57 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Gennem fire årtier har Allan Olsen sat tekst og musik til sine erindringer og tanker om sig selv, livet og samfundet. Det er en garvet trubadur, der torsdag den 5. november lægger vejen forbi teaterbygningen i Køge på sin efterårsturne.

Dekaders erfaring betyder dog ikke bevidstløs rutine i Allan Olsens tilfælde. Det corona-begrænsede publikum kan således ikke være sikker på, hvilken oplevelse, de går ind til. Sangene skifter fra aften til aften alt efter nordjydens humør og stemningen i salen.

- Jeg bruger ikke sætlister. Jeg har et stykke karton med på scenen med en liste på cirka 110 sange, som jeg kan vælge mellem og variere. Det er jo fordelen ved at spille solo. Jeg ved aldrig på forhånd, hvad jeg vil spille og spiller aldrig de samme sange samme to aftenener i træk, for så begynder det at kede mig. Så må det briste eller bære.

Han savner ikke at have et band i ryggen. Tværtimod. Et band vil have en sætliste et halvt år i forvejen, men så kan du lige så godt arbejde i en bank, mener han.

- Jeg gør det her af rastløshed og lyst til at afprøve ting, der pludselig opstår. Det eneste faste punkt er, at jeg drikker en kvart flaske Havanna Club før koncerten. Det sker cirka 40 minutter før, jeg går på. Så drikker jeg ikke mere resten af aftenen. Rommen giver et vist overmod og hybris og det har du brug for på scenen. Især de første ti minutter indtil det kører, oplever Allan Olsen.

Nyt nærvær

Hans seneste album er fra 2017 og fik titlen »Hudsult« - et begreb, der har fået ny aktualitet med det jerngreb, covid19 har taget på verdens befolkning.

- At navngive en plade er altid et helvede og det sker for mit vedkommende i sidste øjeblik. »Hudsult« handler netop om dét, der ligger i ordet. Om det manglende nærvær fra de raske til dem, der har særligt brug for omsorg. Nu er det jo blevet helt omvendt - nu må vi ikke opfylde behovet for nærvær, for så smitter vi, siger Allan Olsen.

Midt i en krisetid, kan sangeren godt se positive aspekter i pandemien.

- Nu må vi fand´me lære at være mere nærværende. Vi er blevet tvunget til at finde kvaliteterne hos vores næste og i vores nærmiljø, påpeger han.

Begmand og godt vejr

Sangskriveren er også kendt som samfundsrevser. Han har et både et skarpt øje for og en kritisk kommentar til overflodssamfundets negative konsekvenser for klodens klima og miljø. Konsekvenser som coronakrisen faktisk er med til at afbøde.

- Hele globaliseringen har fået os til at kaste os rundt i hele verden i overensstemmelse med rejsebureauer og flyselskaber - det koster jo ingenting. Men det kan kloden altså ikke holde til. Vor Herre har givet os en begmand. til gengæld har han givet os godt vejr, mener Allan Olsen.

Sange som frugter

Selvom coronakrisen påvirker hans tilværelse som alle andre, skal man ikke forvente sig en Allan Olsen sang om emnet. Sangskrivningen er i det hele taget et område, han helst er en smule privat omkring.

- Jeg har fundet ud af, at det der med »hvor kommer sangene fra?« - det skal man lade være med at beskæftige sig med. For så fordufter det. Jeg ved, at hvis nogen siger »det kan du skrive en sang om«, så kan jeg ihvertfald ikke skrive en sang om det. Sangene skal modnes lige som frugter - de skal falde ned af sig selv, lyder den lidt poetisk-mystiske forklaring fra sangskriveren. Han vil dog godt afsløre et par af sine inspirationskilder:

- Bob Dylan sagde om sangskrivning: For at skrive en god sang, skal du kende din John Steinbeck.

Forelsket Bag Haverne

I foråret blev 25 planlagte koncerter på Allan Olsens turne aflyst - nu drager hans så ud på en efterårsturne, der også omfatter 25 koncerter. Nogle steder med to koncerter på samme aften for den begrænsede tilskuerskare. Den udfordring er dog ikke noget, der skræmmer nordjyden selvom han aldrig har prøvet at optræde to gange på én dag.

- Det er faktisk meget almindeligt i USA og det er jo altså ikke hårdt at være i showbizz med mindre du vælger at gøre det hårdt. Jeg har det faktisk allerbedst på scenen. Der føler jeg mig i godt selskab.

Allan Olsen stod første gang på Teaterbygningens scene i 1981 eller 1982. Tilstrømningen var dog ganske begrænset. Nu lægger efterårsturneen så igen hans vej forbi Køge.

- Vi var tre, der skulle spille dengang - og der kom fem tilskuere. Men jeg kan godt lide adressen. Bag Haverne. Dér kunne man godt forelske sig.

