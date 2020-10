Traditionel uddannelsesmesse går virtuelt

På den virtuelle uddannelsesmesse kan elever og forældre deltage i infomøde, hvor de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne præsenterer netop deres ungdomsuddannelser, og hvor studievejledere er klar til at besvare spørgsmål. Ligeledes vil der være et "messeområde" med chat, dialog, links til film eller andet.

- Der var bestemt ikke noget galt med måden vi hidtil har afholdt uddannelsesmesser, som rigtig mange elever og forældre også har bakket op bag, men engang i mellem, når omstændighederne pludselig ændrer sig, kan det være fint lige at ryste posen og forsøge at gøre tingene på en anden måde, fortæller Mai Rose Kristiansen, der er leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Køge. Sammen med planlægningsgruppen håber hun, at der på skoler og blandt forældre bliver taget godt imod det nye tilbud, som kan nås fra spisebordet hjemme i stuerne, eller hvis det skal være mere mageligt fra sofaen. Vigtigt er det, at både elever og forældre bliver klædt på til uddannelsesvalget efter grundskolen.