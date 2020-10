Torvet bliver malet lyserødt for en dag

Der er udsigt til et lidt anderledes arrangement i forhold til tidligere år, når der er Lyserød Lørdag på Torvet i Køge i begyndelsen af oktober. Kræftens Bekæmpelse i Køge var igen i år klar med et omfattende program for dagen, som sætter fokus på og rejser penge til kampen mod brystkræft, men desværre har man været nødt til at skrue ned for blusset på grund af coronasituationen.