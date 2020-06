Topkarakterer ved svendeprøver

Både Lasse Pedersen og Tobias Olsen kunne tage hjem med topkarakteren 12 efter deres svendeprøver forleden. Begge er smedelærlinge på Herfølge Kleinsmedie, og de er færdigudlært til august, hvor de i øvrigt begge fortsætter som smede i virksomheden, der gennem mange år har lagt vægt på at tage ansvar for uddannelsen af nye smede.

Herfølge Kleinsmedie har uddannet flere end 100 smedesvende gennem tiden, og her kan direktør Finn Richardt ikke lægge skjul på stoltheden over de to unge mænds flotte resultater ved svendeprøverne hos EUC i Køge, hvor Lasse Pedersens projekt var en hjemmebar, mens Tobias Olsen konstruerede et bordfodbold.