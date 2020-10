Mikkel Brade Olsen opnåede en bronzemdelaje for sit gode håndværk og stor teoretisk forståelse af murerfaget.

Topkarakter og bronze

En medalje er en ret sjælden anerkendelse ved svendeprøven for murere. Og et afsluttende 12-tal ved studentereksamen er også et ualmindeligt flot resultat. Begge dele er opnået af murersvend Mikkel Brade Olsen fra Køge.