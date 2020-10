Annelise og Svend Lindberg har gennem flere år på deres daglige gåture rundt i området sørget for et pænere nærmiljø i Køge Nord.

To pensionister tager skraldet i Køge Nord

Ugeavisen Køge - 07. oktober 2020 kl. 18:20 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Mange taler om det affald, der ligger og flyder på gader og stier - og så er der dem, der gør noget ved det.

I Køge Nord har et pensionistpar gennem flere år sørget for at rydde op på stierne i området efter dem, der har svært ved at ramme en skraldespand. Annelise og Svend Lindberg går næsten dagligt tur i området omkring Humlekærgård, hvor de bor, og udover Annelises rollator er to gribetænger fast udstyr på deres gåture.

- Her er så smukt, så vi kan ikke have, at der ligger så meget møg på stierne. Vi synes også, det er synd, hvis fugle bliver viklet ind i noget plastik, fortæller Annelise Lindberg om baggrunden for deres hobby.

De går tur næsten hver dag, når vejret er godt, og det er især i nærområdet omkrings Egedesvej og Fuglebæk Allé - og ofte også op mod stationen, hvor affaldet også har en tendens til at finde vej til stier og vejkanter i stedet for skraldespandene.

- Der ligger så meget affald rundt omkring, og det er synd, at det skæmmer vores smukke stier. Vi finder både cigaretskod, papir, plastik og andre ting, som folk bare har smidt fra sig. I øjeblikket finder vi især utroligt mange engangsmasker. Jeg fatter ikke, at folk bare smider dem på jorden i stedet for at finde en skraldespand. Der er ellers affaldsspande rundt omkring i området. Men vi samler det op, når vi finder noget - så synes vi, at vi har gjort noget, siger Annelise Lindberg.

Hun er 79 år og Svend 82, og parret er blevet kendt i Køge Nord for deres indsats for at sørgede for et pænere lokalmiljø for alle.