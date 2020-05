Hele holdet bag Ugeavisen Køge - fint fordelt på to billeder og med god afstand for at overholde myndighedernes retningslinjer i denne tid. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

To aviser smelter sammen til én

Begge de to aviser har en mangeårig historie i Køge, og de to aviser har allerede gennem de seneste måneder været samlet i en fællesudgave som følge af coronakrisen. Det har givet en række gode erfaringer, som giver det perfekte afsæt til den nye ugeavis - en avis, der kommer til at bygge på de bedste værdier fra de to nuværende lokalaviser.