Tine åbner forretning i garagen

Bilen er blevet smidt ud af Tine Schwieckers garage ved hjemmet på Højdevej 3 i det sydlige Køge for i stedet at overgive pladsen til et rulle efter rulle af spraglede stoffer.

Tine Schwiecker har altid været kreativ, og blev oprindelig uddannet konditor, inden hun blev uddannet til lærer for at få afløb for sin kreativitet som håndarbejdslærer. To stress-sygemeldinger med nogle års mellemrum fik hende dog til at overveje fremtiden, og nu har hun valgt at sige farvel til lærerfaget for at bygge sin nye forretning op.