Se billedserie Vittenbjergåsen er den perfekte plads til en picnic med udsigt over søen i den gamle råstofgrav.

Tilbring sommeren ved Køges naturperler

Ugeavisen Køge - 18. juli 2020 kl. 06:31 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren er en oplagt tid til at nyde og udforske de lokale naturoplevelser, som Køge Kommune er rig på. Ugeavisen Køge har taget forskud på fornøjelsen med en rundtur til seks naturperler i selskab med naturentusiasten Niels Rolskov - læs om de første to her og følg med i serien i de kommende uger.

"I Køge Kommune er du altid tæt på smukke naturoplevelser." Sådan lyder VisitKøges fine indramning af den alsidige lokale natur, som byder på både skove, søer, moser, vandløb og ikke mindst et rigt dyreliv.

Der er mange dejlige steder til både en picnic og gode lange vandreruter. Byrådsmedlem og naturentusiast Niels Rolskov har etableret gruppen 'Naturperler i Køge Kommune' på Facebook. hvor alle kan dele tips til gode naturoplevelser med hinanden. Udover at inspirere hinanden er gruppen også rammen om et arbejde på at kortlægge og udbygge netværket af vandreruter i hele kommunen for at øge tilgængeligheden og få flere til at bruge og nyde den fantastiske lokale natur. Og i løbet af en sommer, hvor mange af os skal holde ferie herhjemme, er der fin tid til at opleve den lokale natur på nærmeste hold.

- Der er for eksempel nogle smukke ruter fra Lellingeskoven sydpå til Herfølgeområdet og fra Køge Ås til grænsen til Solrød Kommune, og vi vil gerne prøve at give et overblik og inspirere folk til nye naturoplevelser, forklarer Niels Rolskov.

På en varm sommerdag i begyndelsen af juni tog Ugeavisen Køge med ham på en tur rundt i vores smukke kommune til seks af de lokale naturperler.

Picnic og udforskning Første stop på turen var en udtømt råstoftgrav tæt på Ejby - lige nord for motorvejen.

- Gamle grusgrave har tit en høj biodiversitet, fordi de rummer den magre jord, som mange sjældne plantearter godt kan lide, fortæller Niels Rolskov på vej gennem den ganske tætte bevoksning rundt om den lille sø, som råstofgraven i dag er blevet til.

I området skulle man blandt andet kunne finde skovkløver, timian og stivhåret kalkkarse, og dyrelivet tæller blandt andet en række forskellige sommerfuglearter.

Vittenbjergåsen hedder stedet, som i øvrigt er en del af Køge Ås. Det er et oplagt valg til en picnic på toppen af skrænten med udsigt over både sø og motorvej, og med sine skrænter og stedvist tætte beplantning kalder området på udforskning af børnene.

Rundt om mosen Andet stop på turen er Valore Mose, som er kommet med på Køge Kommunes naturhandleplan. Det betyder blandt andet, at man inden længe skal se på, om man kan allokere nogle midler til pleje af stier rundt om moseområdet. Som det er lige nu, tilbyder området en smuk vandretur på et par kilometer rundt ad både brede stier og smallere passager, som kan være en udfordring for gangbesværede.

Der er indgang ved Valorevej, og i modsætning til råstofgraven ved Vittenbjergbakken, så er der absolut ingen støj fra trafikken på motorvejen at høre ved Valore Mose, hvor både gøgen og sangfugle til gengæld byder gæster velkommen med en fin lille koncert. Gæster kan blandt andet også være heldige at møde frøer på vej på tværs af stien i det idylliske og naturskønne område.

Læs med de kommende uger hvor vi når rundt til endnu flere af Køge Kommunes mange naturperler.