Team Køge Volley fik perfekt start på sæsonen mod tophold

Men det blev der lavet om på i weekenden, da Team Køge Volley hjemme på Asgård Skole vandt 3-2 over Brøndby i en kamp, hvor momentum skiftede flere gange undervejs. Køge vandt første sæt men tabte de to næste, inden hjemmeholdet igen strammede grebet og hev sejren hjem i fjerde og femte sæt.

- Det var en dejlig start på sæsonen, hvor vi så både vores top- og bundniveau, siger Køgetræner Sven Brix, der vurderer, at det var et godt tidspunkt at møde et modstanderhold, der har haft stor udskiftning i truppen hen over sommeren og derfor ikke er så stærkt sammenspillede endnu.