Bjarne Nielsen Biler stiller op til Køge Genbrugsdag med tilbud om affaldstogt i kajak på Køge Å. Foto: //TT-Film

Tag med på skraldejagt i Køge

Ugeavisen Køge - 01. oktober 2020 kl. 18:27 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er en mærkesag for Køge Handel og byens butikker, at Køge skal være en ren og pæn handelsby, og søndag 4. oktober inviteres alle interesserede med til en dag, der skal sætte fokus på netop dette mål. Denne søndag holder Køge Handel nemlig Køge Genbrugsdag med en lang række aktiviteter dagen igennem.

- Vi vil så gerne have en dejlig pæn handelsby at handle og opholde os i, og derfor sætter vi nu fokus på skrald og genbrug i og omkring Køge midtby, siger aktivitetschef Katja Jensen om arrangementet, hvor alle altså kan være med.

Programmet begynder klokken 10 med Skraldejagt for børn rundt i byen. Her gælder det om at finde så meget forskelligt skrald som muligt på Skralde-kortet.

- Man dukker bare op på Torvet mellem klokken 10 og 11, hvor Køge Handel står klar med skraldesække og lån af gribetænger til alle børn. Vi sørger naturligvis for afspritning og handsker. Når børnene kommer tilbage med skraldet, får de en lille "tak for hjælpen"-gave, lyder det fra Køge Handel.

For hele familien

Fra klokken 10 er der også skraldeindsamling for hele familien.

- Det bliver en hyggelig søndagsaktivitet, hvor du og familien kan være med til at holde vores alle sammens by ren. Vi samler ind mellem klokken 10 og 12, og du styrer selv, hvor lang tid du vil samle ind - bare det er inden for tidsrummet, siger Katja Jensen, som står klar med gratis kaffe fra Køge Kafferisteri og en gratis croissant fra Hammershus Bageri til dem, der tilmelder sig på forhånd på billetto.dk - kvitteringen fra Billeto fungerer som voucher på dagen, hvor der i øvrigt også trækkes log om et gavekort på 500 kroner til Køge Handel til en heldig vinder.

- Køge Handel står klar med affaldssække og hvis du ikke har din egen gribetang, så kan du låne af os, lyder det i invitationen.

Byvandring og affaldstogt

I løbet af Køge Genbrugsdag kan man i øvrigt også komme med på Skralde-byvandring med VisitKøge.

- Vidste du, at Køge var bygget på skrald? Kom med rundt på en times historisk vandring i den smukke middelalderby Køge, hvor VisitKøges guide vil fortælle hvordan skraldet og genbrugen har haft sin indvirkning i Køge gennem midten af 1800-tallet og frem, lyder det om den del af arrangementet. Billetter til vandringen kan købes hos VisitKøge - der er ture fra klokken 10.30 og klokken 12.

Fra klokken 11 til 16 er der i øvrigt også mulighed for at tage på affaldstogt i kajak på Køge Å.

- Der er desværre nogen, som smider skrald i vandet. Men så er det heldigt, at vi får besøg af Green Kayak og Volvo, som stiller kajakker til rådighed, og hvor man 2 og 2 kan få en gratis tur i kajak på Køge Å. Det er Bjarne Nielsen Biler i Køge og Køge Handel, som deltager i kampen for FN's verdensmål nr. 14, om at få fjernet plastik og andet affald fra naturen, lyder det fra Køge Handel.

Tilmelding sker via https://bookings.greenkayak.org/step-1-select-a-country. - Vi står på Torvet, så man er meget velkommen til kigge forbi og prøve en tur i kajak. Vi anbefaler at man tilmelder sig online inden, og hvis man ikke har nået det, skal man ikke holde sig tilbage. Måske man er heldig at vi har en ledig kajak i overskud, lyder opfordringen.