Tårerne pressede sig på hos den rare buschauffør

- Som et oplagt og fortræffeligt emne til den gestus, det er at modtage Månedens Buket, vil jeg hermed på det varmeste anbefale buschauffør Trygve Møller Nielsen. Trods sit stressende job er han både som person og i sin kørsel ualmindelig behagelig. Aldrig har jeg gennem de mange år, jeg har haft ham som chauffør på linje 101A oplevet en hård start eller en hård nedbremsning ved stoppestederne. Passagererne behøver ikke at være bange for at trimle omkuld med ham bag rattet. Tværtimod holder han øje med, at især de ældre har fået sat sig i bussen, inden han genoptager kørslen. Heller aldrig har jeg oplevet Trygve Møller Nielsen uden smil. Altid har han smilet fremme og altid er der et venligt svar og en sød bemærkning til de mennesker, der henvender sig. Jeg føler mig overbevist om, at passagererne på hans rute vil være enige med mig i, at hvis nogen fortjener at blive påskønnet, er han den rette.