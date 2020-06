Syrerock åbner livescenen på Tapperiet

Se billedserie Grusom er inspireret af 1970?ernes syrerock - og du kan opleve dem på Tapperiet fredag den 26. juni.

Ugeavisen Køge - 11. juni 2020 kl. 09:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge myndighedernes opdaterede retningslinjer kan spillesteder og koncertarrangører igen afholde koncerter - dog med krav om blandt andet siddepladser til publikum og begrænset antal koncertgæster. Tapperiet har været hurtige til at gøre brug af muligheden og slår fredag den 26. juni dørene op til "sid-ned"-koncert med stoner rock gruppen Grusom.

Fynsk kærlighed til syrerock

Syv drenge fra Fyn, en kærlighed for 70'ernes syrerock og en vidunderlig stemme i Nicolaj Jul, er hvad Grusom kan koges ned til. Men bandet er så meget mere end det. De er tidligere blevet sammenlignet med The Doors, og Svendborg virker på alle måder som et absurd sted at finde et band, der spiller psykedelisk stoner rock. Men de syv gutter i Grusom træder ind på scenen for at vise at dansk rock og metal har meget at byde på, og at Grusom er at navn der skal lægges mærke til.

Grønt lys for koncerter

- Det er dejligt igen at kunne sætte et band på koncertprogrammet, især da den jo afholdes lige om lidt, fortæller Tapperiets booker Karen Gudiksen og fortsætter:

- Vi har flyttet mange af forårets koncerter til efterårets program og desværre også helt måtte aflyse enkelte koncerter på grund af corona-nedlukningen. Da der for nyligt igen blev givet grønt lys for koncertafholdelse, var vi på Tapperiet enige om at vi gerne ville i gang med koncerter så hurtigt som muligt igen. Og jeg er super glad for at vi med kort varsel kunne lave aftalen med Grusom, som også er sultne efter at komme ud at spille live foran et publikum. Det er selvfølgelig ikke et band eller en genre man normalt forbinder med siddepladser til publikum, men det er sådan at koncerter kan lade sig gøre for tiden, og jeg ved at bandet vil gøre deres absolut allerbedste for at give koncertgæsterne en storslået oplevelse - og det vil vi på Tapperiet også. Nu håber jeg at koncertgængere vil møde op, og tage godt imod konceptet.

Udvidelse

I forbindelse med udvidelsen af fase 2 i genåbningsplanen for Danmark, har det siden slutningen af maj måned været tilladt at afholde koncerter. Kravene er dog at koncerter skal afholdes med siddepladser til publikum, at der maksimalt må tillades adgang for 1 koncertgæst pr. kvadratmeter gulvareal og at gældende adfærdspåbud skal overholdes.

- Til koncerten med Grusom vil der jo være siddepladser til alle gæster, og vi har kun et begrænset antal billetter i salg, der svarer til kravene. Og så har vi fokus på og overholder afstandskrav, håndhygiejne til både vores gæster og medarbejdere, samt øget rengøring, forsikrer Karen Gudiksen i forbindelse med de praktiske vilkår for koncerten.

Sid-ned koncerten med Grusom på Tapperiet fredag den 26. juni begynder klokken 21.00 og dørene åbner en time inden koncertstart.

På Tapperiets hjemmeside www.tapperiet.nu kan man læse mere om koncerten og købe billet i forsalg.