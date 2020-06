HB Køge jagter sommerens første sejr hjemme mod Fredericia onsdag aften. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Svær genstart for HB Køge efter coronapause

Ugeavisen Køge - 09. juni 2020 kl. 18:49 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opstarten efter coronapausen er ikke gået helt efter planen for HB Køge, som står med et enkelt point efter to kampe mod Hvidovre og Næstved.

Dermed er holdet blevet en del af den gruppe af mandskaber, der ligger omkring nedrykningsstregen i den tætte Nordicbet Liga. Heldigvis er der ikke langt mellem kampene for tiden på grund af det sammenpressede program som følge af coronakrisen, så HB Køge kan gøre noget ved den situation allerede onsdag klokken 17, når holdet på hjemmebane møder topholdet Fredericia, og allerede søndag møder man FC Roskilde på udebane.

- Alle skal kigge indad, og vi skal alle give vores bedste. Jeg ved, at vi allesammen gerne vil det og vil have succes sammen, men lige nu har vi brug for lidt ekstra. For øjeblikket har vi den ene off day efter den anden, og det går ikke på det her niveau. Vi skal tage hinanden ved nakken, sagde målmand Kevin Ray Mendoza blandt andet til hbkøge.dk ovenpå Næstvedkampen forleden, som altså endte med et ærgerligt 2-1 nederlag.

- Vi skal gøre det kollektivt og løfte hinanden op. Sammen skal vi give hinanden den selvtillid og det boost, der skal til. Det er bare så vigtigt, at vi står sammen som et hold. Det er måske et af de steder, vi fejler for tiden, sagde han videre.